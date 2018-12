"Tu crois toujours au Père Noël?", voici la réaction de la fillette à la question de Donald Trump (vidéo)

Nous vous parlions hier de cet appel téléphonique passé par le président américain, Donald Trump, qui a créé le malaise. Le couple présidentiel avait pris plusieurs appels, chacun de son côté posant quelques questions à chaque enfant à l’occasion du réveillon de Noël.

Après avoir notamment questionné la jeune Coleman sur son âge et sa réussite scolaire, le président a fini par lui demander: "Est-ce que tu crois encore au Père Noël"? Parce qu'à 7 ans, c'est un peu marginal (bizarre), n'est-ce pas?" Cette vidéo a été vue des millions de fois en quelques heures et le président a été raillé par de nombreux internautes choqués par le comportement de Donald Trump. A l’autre bout du fil, la petite Coleman a également été filmée. Dans un premier temps, elle semble prendre l’appel avec le sourire. Lorsque le président américain aborde le sujet du Père Noël et lui pose la fameuse question, la petite Coleman semble soudainement perdue.