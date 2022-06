(Belga) L'annulation du droit à l'avortement décidée vendredi par la Cour suprême des Etats-Unis "est un coup terrible porté aux droits humains des femmes et à l'égalité des genres", a déclaré vendredi la Haute-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme.

"L'accès à l'avortement sûr, légal et efficace est fermement enraciné dans le droit humain international et il est au coeur de l'autonomie des femmes et de leur capacité à faire leurs propres choix", écrit Michelle Bachelet dans un communiqué, regrettant une décision "qui est un recul majeur". "Cette décision arrache cette autonomie à des millions de femmes aux Etats-Unis, en particulier celles qui ont de faibles revenus et celles qui appartiennent aux minorités raciales et ethniques, au détriment de leurs droits fondamentaux", a-t-elle souligné. Plus de 50 pays qui étaient dotés de lois restrictives ont assoupli leur législation sur l'avortement ces 25 dernières années, a rappelé l'ancienne présidente du Chili. "La décision d'aujourd'hui éloigne les Etats-Unis de cette tendance progressiste", a-t-elle regretté. La décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales mais renvoie les Etats-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt emblématique "Roe v. Wade" de 1973, quand chaque Etat était libre de les autoriser ou non. Plusieurs Etats américains ont d'ailleurs annoncé prendre des mesures pour interdire les interruptions volontaires de grossesse sur leur territoire peu après l'annonce de la Cour. (Belga)