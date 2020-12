"Un miracle de Noël": Trump profite de l'illumination du sapin national pour parler du vaccin contre le Covid-19 (vidéo)

Ce jeudi 3 décembre, une cérémonie a été organisée à la Maison Blanche pour illuminer le sapin de Noël national. A cette occasion, Donald Trump a parlé du vaccin contre le Covid-19.

Durant la 98e cérémonie de l'illumination du sapin national, qui a eu lieu sans spectateurs cette année, Donald Trump a souhaité un joyeux Noël à tous les Américains. La Première Dame Melania a ensuite poussé le bouton qui permettait d'illuminer l'arbre.

Le président des Etats-Unis, qui laissera sa place à Joe Biden en janvier prochain, en a profité pour parler du vaccin contre le Covid-19. "Nous ne sommes maintenant plus qu'à quelques jours de la livraison de millions de doses d'un vaccin sûr et efficace qui mettra bientôt fin à cette pandémie et sauvera des millions de vues."

Donald Trump a remercié tous ceux qui ont "travaillé sans relâche pour rendre cette percée possible". "C'est vraiment un miracle de Noël. Une des plus grandes réalisations médicales de l'histoire, disent-ils", a conclu le président.

