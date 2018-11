"Une première petite fille" est née dans la caravane de migrants qui se dirige vers les USA

Une Guatémaltèque participant à la marche de milliers de migrants centraméricains qui traverse le Mexique vers la frontière américaine a accouché dans le sud du pays, donnant naissance à "la première petite fille" née dans cette caravane, a annoncé la Commission nationale des droits de l'homme.

Selon un communiqué de la CNDH, la naissance dont le jour exact n'est pas précisé, s'est déroulée dans un centre médical de la ville de Juchitan dans l'Etat d'Oaxaca (sud) où la caravane s'était arrêtée pour la nuit. L'état de santé du bébé "est bon" et celui de la mère "stable". Des délégués ont donné des conseils juridiques à la femme et sont allés chercher son mari pour qu'il assiste à l'accouchement. L'ONU estime qu'environ 7.000 migrants pour la plupart du Honduras se déplacent dans cette caravane mais les coordinateurs estiment qu'ils ne sont plus maintenant qu'environ 4.000. Une migrante hondurienne de la caravane, Marisol Hernandez, elle-même enceinte, a indiqué à l'AFP que selon des médecins bénévoles il y a une quarantaine de femmes enceintes dans la caravane.

Marisol Hernandez s'est dite déterminée à ce que son fils naisse aux Etats-Unis, ignorant les menaces du président américain Donald Trump de suspendre par décret le droit du sol qui stipule que tout enfant né sur le territoire américain a la nationalité américaine. Elle ne veut pas rester au Mexique, malgré l'offre du président mexicain Enrique Peña Nieto proposant aux migrants une couverture médicale, de l'éducation pour leurs enfants et du travail à condition qu'ils déposent des demandes d'asile dans les Etats du Chiapas et de Oaxaca (sud). Une deuxième caravane de migrants centraméricains, notamment Salvadoriens, est entrée lundi au Mexique pour se diriger vers la frontière américaine et progresse, elle, dans l'Etat du Chiapas (sud). M. Trump a affirmé mercredi qu'il pourrait déployer jusqu'à 15.000 soldats à la frontière avec le Mexique pour empêcher l'entrée en territoire américain.