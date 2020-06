"Vague" de coronavirus au Brésil: le Paraguay refuse de rouvrir sa frontière

Le Paraguay a affirmé vendredi se refuser à rouvrir sa frontière avec le Brésil tant que son immense voisin serait confronté à une "vague" de contaminations par le coronavirus.

Des commerçants paraguayens privés de leurs clients frontaliers ont plaidé pour cette réouverture, mais d'après le directeur de la veille sanitaire Guillermo Sequera, elle serait prématurée.

"La situation au Brésil est assez chaotique... Nous allons attendre que passe la vague au Brésil pour commencer à parler de réouverture de la frontière", a-t-il déclaré à la presse à Asuncion.

"Cela dépend beaucoup de ce qui se passe à Foz de Iguazu", ville frontalière brésilienne, a-t-il ajouté. "Nous, nous nous protégeons de Sao Paulo et Rio de Janeiro", deux foyers très importants de la maladie.

Le Paraguay compte 1.087 cas de la maladie, pour 11 morts. Le confinement de la population y avait décrété le 10 mars, et le déconfinement par étapes avait débuté le 4 mai. Les commerces ont été autorisés à rouvrir à partir du 25 mai.

Depuis fin mai, quelque 6.000 Paraguayens émigrés sont revenus dans leur pays, et le nombre de ceux qui souhaiteraient encore le faire pourrait dépasser 25.000, a indiqué à l'AFP le ministre des Relations internationales, Federico Gonzalez.

Tout entrant est contraint à une quarantaine de 14 jours dans l'un des plus de 50 hôtels réservés à cette fin dans le pays.

Le Brésil est devenu jeudi le troisième pays avec le plus de morts du coronavirus (plus de 34.000 à cette date, pour près de 615.000 cas). Le confinement y a fait l'objet d'une vive querelle entre les gouverneurs d'Etats fédérés et le président Jair Bolsonaro, qui y est hostile.