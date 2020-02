"Voici ce que provoque le harcèlement": dans une vidéo déchirante, Quaden, 9 ans, demande à sa mère de pouvoir mettre fin à ses jours

C’est une vidéo déchirante qui a remué de des milliers de personnes jeudi soir. Une mère originaire de Brisbane, en Australie, a partagé sur Twitter des images de son fils de 9 ans qui demande à sa mère un couteau pour pouvoir mettre fin à ses jours. L’enfant, prénommé Quaden, est atteint de nanisme et subit le harcèlement à l’école.

"Voilà ce que provoque le harcèlement"

Alors qu’elle est en train de filmer son fils, installé dans la voiture, en pleine crise de pleurs, la mère prend la parole: "Je viens d’aller chercher mon fils a l’école, et je viens d’être témoin d’une scène de harcèlement, et je veux que les gens, que les parents, les éducateurs et les professeurs sachent: voici les effets de la persécution. Voilà ce que provoque le harcèlement. Alors, s’il vous plaît, éduquez vos enfants, votre famille, vos amis, parce qu’il suffit parfois d’un seul moment comme celui-là, et vous vous demanderez pourquoi les enfants se donnent la mort".

"On est avec Quaden"

La vidéo, devenue virale, a été visionnée plus de 4 millions de fois. Le sujet est devenu l’un des plus discutés sur Twitter. Un mot-clé, #WeStandWithQuaden ("On est avec Quaden") a vu le jour. L’acteur australien Hugh Jackman a exprimé son soutien à travers une vidéo dans laquelle il indique au jeune garçon qu’il est son ami. La Ligue nationale de Rugby a également envoyé un message d’amitié à travers une vidéo réalisée par ses joueurs, avant de l'inviter sur le terrain.



