"Votre enfant a disparu": cette Américaine confie sa fille de 12 ans au personnel d’une compagnie aérienne "sans penser que quelque chose allait mal tourner"

Une mère de famille de 39 ans, originaire de Géorgie aux États-Unis, a raconté sur TikTok comment la compagnie aérienne American Airlines a perdu son enfant dans un vol de Chattanooga vers Miami. La fillette devait rejoindre son père pour 3 semaines, mais les hôtesses de l’air ont perdu sa trace après l’atterrissage.

C’est le cauchemar de tout parent… Perdre son enfant. Et c’est pourtant exactement ce qu’a vécu Monica Gilliam, une mère de famille originaire de Géorgie, aux Etats-Unis. La mère de 39 ans a raconté à Fox News qu’elle avait déposé sa fille de 12 ans à la porte d’embarquement d’un avion de la compagnie America Airlines, à l’aéroport de Chattanooga dans le Tennessee. Sa fille devait prendre un vol seule pour aller voir son père à Miami durant 3 semaines.

Monica Gilliam a déclaré avoir payé 150 dollars de plus, en plus du prix du billet, pour s'assurer que sa fille serait escortée directement jusqu'à son père qui l'attendait à l'atterrissage, dans le cadre du programme "mineurs non accompagnés" de la compagnie aérienne. Mais tout ce ne s’est pas passé comme prévu…

L’américaine a publié une vidéo sur TikTok pour raconter la suite des événements : "Presque une heure après l'atterrissage de son vol, j'ai reçu un appel d'American Airlines. C'était le directeur à Miami - le directeur d'American Airlines - et il a dit, 'Votre enfant a disparu. Nous avons fermé le terminal. Nous ne savons pas où elle est’", déplore-t-elle.

Le voyage avait pourtant commencé sans problème. Le départ de sa fille était prévu à 6 heures du matin. Elles sont donc arrivées tôt à l'aéroport pour enregistrer sa fille auprès de la compagnie aérienne en tant que mineur non accompagné. "Ils vous donnent un cordon que votre enfant peut porter [autour du cou] et qui contient toutes les informations relatives à l'enfant - sa carte d'embarquement, ce qui permet à tout le monde de savoir qu'il ne voyage pas avec un adulte", explique Monica Gilliam.

Sa fille a pris son petit-déjeuner à l'aéroport, puis une hôtesse de l'air l'a emmenée jusqu'à l'avion et "l'a fait embarquer en premier, ce qu'ils sont censés faire avec un mineur non accompagné", a-t-elle poursuivi. "Je suis restée jusqu'à ce que l'avion décolle, puis je suis partie, sans penser que quelque chose allait mal tourner."

Monica ne comprend pas comment "on peut perdre un mineur non accompagné", a-t-elle regretté auprès de Fox News. La chaîne américaine a donc pris contact avec la compagnie American Airlines, qui répond par voie de communiqué : "American se soucie profondément de ses jeunes passagers et s'engage à leur offrir une expérience de voyage sûre et agréable. Nous prenons ces questions très au sérieux et nous examinons ce qui s'est passé. Un membre de notre équipe a contacté le client pour en savoir plus sur son expérience."

La maman tiktokeuse a également tenté d’imaginer ce qui aurait pu se passer avec sa fille lors de l'atterrissage. "Je pense, la connaissant, qu'elle est très douce. Quand la personne assise à la fenêtre s'est levée, elle s'est dit : ‘OK, je dois me lever aussi’", dit-elle.

Elle poursuit en indiquant que sa fille lui avait dit qu’une fois qu’elle avait débarqué, "les agents de bord lui ont fait un signe de la main au lieu de lui dire : ‘Attendez une minute. Je vois un cordon de mineur non accompagné autour de son cou’". Pourtant, les directives d'American Airlines indiquent que le service des mineurs non accompagnés est obligatoire pour les enfants âgés de 5 à 14 ans qui voyagent seuls, de même qu'une escorte obligatoire à la porte et un contact avec le tuteur.

D’après Monica Gilliam, sa fille "ne savait pas quoi faire", alors elle a continué à marcher. Elle sait pourtant ce qu’il faut faire après avoir atterri lorsqu’elle voyage ensemble, affirme-t-elle. "C’est se rendre à la récupération des bagages."

"Elle essayait de joindre son père [par téléphone], il faisait la queue pour obtenir sa carte d'embarquement lorsqu'il a reçu un message d'elle, et il a dit : ‘Je vais rester immobile et si tu es à l'aise pour lire les panneaux, je vais essayer de te faire venir à moi aussi vite que possible’. Et c'est ce qu'ils ont fait."

La jeune fille de 12 ans est finalement arrivée jusqu’à lui saine et sauve. "Mais elle se promenait seule avec cette étiquette de mineur non accompagné sur elle. Elle faisait savoir aux gens - à Miami, qui est une plaque tournante de la traite des êtres humains - qu'elle était seule et qu'elle essayait de trouver son chemin", souligne sa maman, qui souhaite maintenant mettre en garde d'autres parents contre les événements inattendus qui peuvent survenir lorsqu'un enfant voyage seul. "J'étais tellement reconnaissante qu'elle soit en sécurité", a-t-elle dit. "Mais cela aurait pu se terminer vraiment, vraiment mal". Elle a ajouté que "d'autres parents et enfants" qui voyagent cet été doivent "être conscients que cela peut arriver."