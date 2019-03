"Votre odeur dérange": expulsée d'un restaurant en Turquie, une Française s'est sentie humiliée par cet acte raciste (vidéo)

Installée dans un restaurant à Istanbul en Turquie, Wendie Zahibo profite de ses vacances lorsqu'un employé demande à la jeune femme et à la personne qui l'accompagne de sortir de l'établissement à cause de leur "odeur". Selon le serveur, il s'agit d'une demande du patron. Choquée, la Française, fondatrice du média féminin Reines des Temps Modernes, répète les propos de l'homme afin de s'assurer qu'elle a bien entendu. "Vous nous demandez de partir à cause de notre odeur?", lui demande-t-elle.



La personne qui accompagne Wendie décide alors de filmer cet échange surréaliste. "Oui", répond l'homme, visiblement très à l'aise avec sa demande. "Quelle odeur?", insiste la Parisienne. "Je ne sais pas, c'est vous qui devriez savoir", rétorque l'employé, désignant le duo du doigt.





"L'injustice de l'expérience"



Wendie a quitté les lieux suite à cette scène d'une grande violence. La Française a publié la vidéo sur son compte Instagram afin de dénoncer les faits."Se voir demander de quitter un restaurant, car votre odeur de noir dérange ! L'injustice de l'expérience ! Je n'ai même pas les mots pour exprimer ce que j'ai ressenti à ce moment. Toutes les émotions qui sont passées dans ma tête, dans mon corps. J'ai juste cette petite phrase qui tourne en rond dans ma tête", a-t-elle commenté.





"Je m'excuse"



Après avoir publié la vidéo sur Instagram, la jeune femme a reçu les excuses du patron de l'établissement. Ce dernier affirme qu'il n'était pas présent au moment des faits. Il prétend avoir renvoyé les deux employés suite à cela.

"Chère Wendie, je t'écris ce mail afin de m'excuser. Cela est inacceptable. Nous avons immédiatement renvoyé cet employé stupide. Nous aimerions que vous sachiez que nous aimons et respectons toutes les personnes de toutes les nationalités et origines. Nous sommes désolés de cette situation causée par un employé qui a sans doute des problèmes psychologiques. Nous avons renvoyé les deux personnes que l'on voit sur la vidéo. Je vous en prie, revenez quand vous voulez, je m'excuserai face à face. Je suis le propriétaire et je n'étais pas là samedi soir, je m'excuse", a écrit le patron du Osmanlizadeler.

Wendie a publié les excuses sur son compte Instagram."Ca n'effacera pas l'humiliation ressentie, mais c'est au moins ça. Ne jamais passer sous silence nos injustices. Voilà la leçon que j'en tire", a-t-elle précisé.