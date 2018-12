"Vous n'avez plus d'excuses et nous n'avons plus le temps": le discours choc d’une ado de 15 ans à la COP24 (vidéo)

Un discours a marqué la COP24 en Pologne, celui de Greta Thunberg. A 15 ans, la jeune Suédoise est déjà très active dans la défense de la planète.

Ce vendredi 14 décembre, c’était le dernier jour officiel de la 24e conférence mondiale sur le climat en Pologne. La jeune Greta Thunberg a prononcé un discours devant les représentants internationaux qui a marqué les esprits. "Vous dites que vous aimez vos enfants plus que tout, mais vous détruisez leur futur devant leurs yeux", a-t-elle notamment déclaré. "La biosphère est sacrifiée pour que certains puissent vivre de manière luxueuse. C’est la souffrance de nombreuses personnes qui paie le luxe de quelques autres."

"En 2078, je célébrerai mon 75e anniversaire et si j’ai des enfants, ils fêteront peut-être ce jour avec moi. Peut-être qu’ils me parleront de vous, qu’ils me demanderont pourquoi vous n’avez rien fait quand il était encore possible d’agir." A seulement 15 ans, la jeune fille est en train de devenir une icône de la lutte contre le réchauffement climatique. "Vous n’êtes pas assez matures pour dire les choses telles qu’elles sont. Même ce fardeau, vous le laissez aux enfants. Si les solutions au sein de ce système sont impossibles à trouver, alors nous devons changer de système. Nous ne sommes pas venus ici pour supplier nos dirigeants de s’en soucier. Vous nous avez ignorés hier, vous nous ignorerez demain. Vous n’avez plus d’excuses et nous n’avons plus le temps. Nous sommes venus ici pour que vous sachiez que le changement arrive, que vous soyez d’accord ou non. Le vrai pouvoir appartient au peuple."





Elle manifeste toutes les semaines



Tous les vendredis, Greta Thunberg manifeste devant le parlement de Stockholm pour réclamer aux députés une action plus forte envers le climat. Dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux ce jeudi 13 décembre, elle invite tout le monde à faire pareil. "Qui que vous soyez, où que vous soyez, nous avons besoin de vous maintenant. S’il-vous-plaît, faites la grève du climat avec nous. Mettez-vous devant votre parlement ou votre représentation locale, même si c’est un court instant, pour leur dire qu’on veut de l’action pour le climat."

Greta ne mange plus de viande. Elle a aussi réussi à convaincre ses parents de créer un potager et d’installer des panneaux solaires dans leur jardin.