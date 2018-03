150 baleines échouées dans une baie au sud-ouest de l'Australie

(Belga) Pas moins de 150 baleines se sont échouées sur les côtes australiennes, à 315 km de Perth (sud-ouest) vendredi. La moitié des mammifères ont été retrouvés morts, rapporte le média public ABC.

Les baleines ont échoué à un kilomètre d'une rampe pour bateaux à Hamelin Bay près de la ville d'Augusta, selon le département de la Pêche australien. Il s'agit à priori de baleines pilotes qui ont été repérées par un pêcheur vers 06h00 du matin non loin d'un cap au sud-ouest de l'île-continent. Alors que la moitié des baleines échouées sont mortes, certaines nagent non loin de la côte. "Approxivativement la moitié, ou 75, actuellement sont décédées et les 50 à 75 restantes sont échouées, 15 à 20 nagent", a commenté Ben Tonnock, coordinateur de service aux visiteurs du département de la conservation de la biodiversité. Il recommande aux personnes alentour de ne pas s'approcher des animaux. "Nous supervisons les animaux et leurs soins ainsi que le sauvetage de ceux encore en vie", a ajouté M. Tonnock. Des mises en garde sont aussi formulées relatives à la présence de requin suite à cet incident. En 2009, 80 baleines pilotes étaient aussi décédées massivement à Hamelin Bay. (Belga)