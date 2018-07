157 passagers d'un avion ont failli ne jamais arriver à destination: les pilotes se sont disputés en plein vol

L'avion d'Iraqi Airways a décollé sans encombre de Machhad en Iran. Mais ses 157 passagers ont bien failli ne jamais arriver à Bagdad, à cause d'une dispute entre pilote et co-pilote, apparemment... pour un plateau-repas!



Médias et réseaux sociaux irakiens se sont immédiatement saisis de l'affaire, avec horreur ou ironie, poussant la compagnie nationale à se fendre d'un communiqué d'explication. "Ce sont des pilotes ou des chauffeurs de minibus?", faisait mine de s'interroger une internaute, en référence à ces conducteurs connus pour rouler à toute allure et qui sont le cauchemar des autres automobilistes.



"Le ministère des Transports a ouvert une enquête avec les deux pilotes qui se sont disputés en vol", a indiqué Iraqi Airways mercredi soir dans un communiqué qui ne précise pas quand l'incident a eu lieu.





La raison de la dispute?



La compagnie ne donne pas non plus la raison de la discorde sur ce vol qui avait à son bord 157 passagers ainsi que les membres d'équipage.



Mais dans une lettre adressée à sa hiérarchie consultée par l'AFP, le co-pilote affirme que, alors que l'avion était en vol, "le ton est monté avec le pilote parce qu'il refusait qu'une hôtesse m'amène un plateau-repas sous prétexte que je ne lui en avais pas demandé l'autorisation". Après avoir pris son propre repas, poursuit-il, le pilote "a utilisé un vocabulaire inapproprié" puis l'a "frappé et insulté, ce qui a provoqué la venue d'un membre de la sécurité". Les deux hommes ont cependant réussi à faire atterrir l'avion mais une fois l'appareil posé à Bagdad, "le pilote a de nouveau porté coups et insultes". Face à cela, plaide-t-il, "j'ai dû me défendre".



Iraqi Airlines indique avoir suspendu les deux hommes et promet qu'ils "ne pourront échapper aux sanctions les plus dures (...) comme l'interdiction de voler à vie".