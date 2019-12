Maroc: 17 personnes perdent la vie dans un accident de car

Dix-sept personnes ont été tuées dans l'accident d'un bus dimanche dans le nord du Maroc, selon un nouveau bilan obtenu lundi de source ministérielle.



L'autocar s'est retourné, pour une raison encore inconnue, près de la ville de Taza, ont annoncé les autorités locales, qui ont initialement fait état d'un bilan de huit morts.



Ce bilan a grimpé lundi à 17 morts et 36 blessés, a indiqué à l'AFP un responsable au sein du ministère de la Santé.



Les personnes blessées ont toutes été hospitalisées et une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident, ont annoncé les autorités.



Sur une image diffusée sur son compte Twitter par la chaîne publique 2M, le bus, couché sur son flanc droit, apparaît comme décapité par la violence du choc. L'intérieur ne ressemble plus qu'à un amas de ferraille.



Près de 3.500 personnes trouvent chaque année la mort dans des accidents sur les routes du royaume, un pays de 35 millions d'habitants.



Les autorités ont mis en oeuvre diverses mesures pour tenter de combattre le fléau de l'insécurité routière, en particulier dans le sillage du pire accident de bus de l'histoire du royaume (42 morts), survenu en 2012.



Une "stratégie nationale de la sécurité routière" a été lancée avec pour objectif de réduire de moitié le nombre d'accidents d'ici 2026.



Cet accident au Maroc est survenu le même jour qu'un autre drame routier particulièrement sanglant en Tunisie, où au moins 26 personnes sont mortes dimanche lorsque leur autobus est tombé dans un ravin, dans la région d'Aïn Snoussi (nord-ouest).

