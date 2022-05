19 jeunes élèves et 2 adultes tués dans la fusillade au Texas: leurs proches leur rendent hommage

Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu mardi dans une école primaire au Texas, tuant 19 jeunes élèves et deux adultes, un drame qui a replongé l'Amérique dans un cauchemar chronique, Joe Biden exhortant à un sursaut pour réguler les armes à feu.



Le tireur a tué ses victimes "d'une façon atroce et insensée" dans la ville d'Uvalde, a déclaré le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott. Identifié comme Salvador Ramos, il est lui aussi décédé dans cette tuerie qui a touché la commune située à environ 130 kilomètres à l'ouest de San Antonio. Il a été tué par la police, ont indiqué des responsables du département texan de la sécurité publique, ajoutant que deux adultes sont également morts dans l'attaque.



Quelques heures après la tuerie, les visages des premières victimes ont été dévoilés par leurs proches. Les deux enseignantes qui ont perdu la vie, s’appelaient Eva Mirales et Irma Garcia.

Lors de la fusillade dans l'école primaire Robb, qui accueille des enfants âgés de moins de 10 ans à Uvalde, 19 enfants ont été tués.

Sur les réseaux sociaux, les proches des victimes ont rendu hommage à Uziyah, Nevaeh, Annabell, Xavier, Eliahana, Amerie Jo, Uziyah, Makenna…



©ISOPIX