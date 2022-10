200 personnes cryogénisées dans un laboratoire d'Arizona nourrissent l'espoir de leurs proches d'être un jour ressuscitées

De l'extérieur, le laboratoire "Alcor Life Extension Foundation" en Arizona ressemble à n'importe quel autre entrepôt. Mais à l'intérieur, il contient les cadavres congelés de centaines de patients qui parient sur le fait d'être un jour ramenés à la vie grâce à la science.

Pour 200.000 dollars soit 205.000 euros, l'entourage d'un défunt peut conserver le corps d'un proche dans un congélateur de haute technologie, mais il existe aussi une option pour ne cryogéniser que le cerveau à un prix réduit de 80.000 dollars, soit 82.000 euros.

Jusqu'à présent, 199 corps ou parties de corps décédés y sont stockés, conservés au frais grâce à de l'azote liquide maintenant les corps à -135 degrés Celsius - une température si froide qu'elle arrête toute fonction cellulaire et préserve leur état jusqu'au... dégivrage.

Les personnes qui investissent dans ces services cherchent souvent désespérément à retrouver leur famille dans le futur. La plus jeune patiente connue est une fillette thaïlandaise de deux ans décédée d'un cancer du cerveau. Sa famille espère la retrouver un jour. Des animaux de compagnie sont aussi cryogénisés.

Mais la congélation cryogénique attire aussi les riches et les excentriques. Le pionnier du Bitcoin, Hal Finney, a choisi de faire cryoconserver son corps à Alcor après sa mort des suites de complications liées à la maladie de Charcot en 2014.

Mais il existe de sérieuses préoccupations éthiques et morales concernant cette pratique qui a été vantée pendant des décennies mais qui reste une chimère.

Max More, PDG de l'entreprise, a admis lors d'un entretien en février 2020 que son entreprise ne sait pas quand la technologie nécessaire pour réveiller ses patients existera.

"Nous arrivons au stade où les médecins d'aujourd'hui ont abandonné, où la médecine et la technologie d'aujourd'hui ne sont pas suffisantes pour nous permettre de continuer. Mais nous disons qu'au lieu de simplement se débarrasser du patient, donnez-le nous. Nous allons les stabiliser et les empêcher de s'aggraver et les retenir aussi longtemps que nécessaire pour que la technologie les rattrape et leur permette de revenir à la vie et de continuer à vivre."

Les prix élevés de cette préservation peuvent souvent épuiser la succession d'une personne et consommeront souvent une part massive de son paiement d'assurance-vie, ce qui aurait plutôt pu profiter à sa famille.

Pour devenir membre d'Alcor, une personne doit payer une cotisation annuelle supérieure à 200 dollars à l'âge de 18 ans. La cotisation augmente avec l'âge auquel une personne choisit de s'inscrire.

Un non-membre dont les proches souhaitent le faire congeler doit débourser 20.000 dollars supplémentaires. Si une personne finit par mourir à l'extérieur des États-Unis ou du Canada et doit faire récupérer sa dépouille, un coût supplémentaire de 10.000 dollars est ajouté.

L'entreprise se décrit comme un "leader mondial de la cryonie, de la recherche en cryonie et de la technologie de la cryonie".

L'entreprise a été créée en 1972 et abrite aujourd'hui les restes de 199 patients.

Paris Hilton aurait également signé pour la cryoconservation.