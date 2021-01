2021: voici les dossiers chauds et les grands événements prévus dans le monde cette année

Quelles seront les grandes dates à tenir à l'oeil en 2021 en matière d'information? Voici un aperçu des gros dossiers et moments-clés de l'année qui commence.

Trois grandes dates à l'agenda

- Le président élu Joe Biden prêtera serment et deviendra le 46e président des États-Unis. 26 septembre - L'Allemagne tournera une page de sa vie politique. Angela Merkel quittera sa fonction de chancelière suite aux élections législatives. Un poste qu'elle occupe depuis 16 ans. Angela Merkel a déjà annoncé ne pas vouloir rempiler malgré sa remontée dans les sondages soutenue par sa gestion de la crise du coronavirus.

- L'Allemagne tournera une page de sa vie politique. Angela Merkel quittera sa fonction de chancelière suite aux élections législatives. Un poste qu'elle occupe depuis 16 ans. Angela Merkel a déjà annoncé ne pas vouloir rempiler malgré sa remontée dans les sondages soutenue par sa gestion de la crise du coronavirus. 1er au 12 novembre - La COP26, la Conférence des parties, se tiendra à Glasgow (Écosse), avec pour sujet majeur la lutte contre le réchauffement climatique. Le nouveau président américain annulera-t-il la décision prise par Donald Trump de sortir les États-Unis de l'Accord de Paris sur le climat?

Covid-19: la course au redéploiement

Le covid-19 a secoué le monde entier en 2020. La pandémie restera au centre de toutes les attentions en 2021, et notamment en matière de relations internationales. "Il y a eu une diplomatie spécifique, médicale et sanitaire qu'on a pu voir se développer à l'occasion de la crise du covid-19. Il faudra voir s'il y aura des conséquences sur la rapidité d'une vaccination. Si nu pays pourra se targuer d'être leader en la matière et pourra mieux se redéployer en mettant derrière lui la pandémie qui affecte tous les états du monde", précise Tanguy De Wilde.

Economie: deux indicateurs majeurs

En économie, 2021 sera marquée plus ou moins fort par les faillites et le chômage: deux indicateurs à surveiller de près. Les mesures prises en 2020 pour contrer le covid-19 n'étaient peut-être que des bombes à retardement. Les finances publiques se sont dégradées et ce sera encore le cas cette année. Le plus difficile sera de réussir la relance, qui fait l'objet de plans à différents niveaux: européen et belge par exemple.

Le Brexit, dossier (toujours) bouillant

Le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, est devenu effectif le 1er janvier suite à un accord de dernière minute. Le dossier n'est pas pour autant réglé et restera encore sur le feu en 2021. La principale inconnue concerne les conséquences concrètes de l'accord et la nouvelle position du Royaume-Uni dans le monde. "On verra s'il y aura une espèce de retour d'un Empire britannique qui sera libéré des chaînes européennes, et qui pourra tous azimuts déployer des relations intéressantes. On verra si c'est une illusion ou une réalité", confie Tanguy De Wilde, professeur de relations internationales à l’UC Louvain.

Les pays du BRICS: à surveiller

D'autres nations sont aussi à tenir à l'oeil, et notamment les membres du BRICS. Il s'agit d'un groupe de cinq pays qui se réunissent chaque année: Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud.

En sport

Les fans de sport retiendront deux grandes dates:

- Les Jeux olympiques d'été se tiendront à Tokyo, au Japon. L'événement été initialement prévu pour l'été 2020, mais il a été reporté à cause de la crise du coronavirus. Du 11 juin au 11 juillet - Lui aussi a été reporté d'un an: l'Euro 2020 sera enfin organisé à travers 12 villes de 12 pays.

