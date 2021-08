24 Heures du Mans: arrivée de l'Hypercar et retour du public

Cinquante-mille paires d'yeux pour admirer les Hypercars: le public revient, à jauge réduite, aux 24 Heures du Mans, de mercredi à dimanche, pour découvrir la nouvelle catégorie reine du Championnat du monde d'endurance automobile.

Afin d'accueillir 20% du nombre habituel de spectateurs, en pleine pandémie de Covid-19, la 89e édition de la course (habituellement organisée mi-juin) a été reportée en août. Le départ sera donc donné samedi à 16h00 (14h00 GMT).

"L'an dernier, on était à huis clos et c'était un vrai crève-coeur", rappelle l'organisateur Pierre Fillon. "Le Mans, c'est une grande course, mais c'est avant tout une grande fête populaire. Sans spectateurs, c'était quelque chose d'assez dur, même s'il fallait absolument l'organiser l'année dernière pour maintenir en vie les équipes."

Avec des contraintes sanitaires (les spectateurs ont accès partout sauf au paddock, les concurrents évoluant dans une bulle) et des animations adaptées (pas de parade des pilotes dans les rues du Mans ni de concert sur le circuit, mais des "fan zones" proposant diverses activités et des voitures en piste tous les jours, vendredi compris), "c'est un demi-retour à la normale", indique le président de l'Automobile Club de l'Ouest (ACO).

- La "fiabilité" pour clé -

Arrivées en début de saison, les Hypercars vont disputer leur troisième course et la première de 24 heures.

Deux constructeurs engagent déjà deux voitures chacun dans la nouvelle catégorie reine: le japonais Toyota, favori avec ses hypercars hybrides, et l'américain Glickenhaus, dont la N.708 non-hybride a dominé la journée-test dimanche.

Face à elles, une LMP1 non-hybride rescapée, la N.36 d'Alpine, adaptée techniquement.

Sans la concurrence d'une autre grande marque, Toyota a remporté les trois dernières éditions sur le Circuit des 24 Heures (13,626 km) et les trois premières courses de la saison, à Spa-Francorchamps, Portimao et Monza.

On peut donc imaginer que la victoire se jouera cette fois encore entre la Toyota N.7 du Britannique Mike Conway, du Japonais Kamui Kobayashi et de l'Argentin José Maria Lopez et la N.8 du Suisse Sébastien Buemi, du Japonais Kazuki Nakajima et du Néo-Zélandais Brendon Hartley.

Mais "la Toyota et la Glickenhaus sont des nouvelles voitures dont on ne connaît pas la fiabilité", rappelle Fillon, ce qui laisse la porte ouverte à des surprises.

"Nous mettons tout en oeuvre pour prolonger cette série de victoires en devenant les premiers vainqueurs en Hypercar au Mans", promet le dirigeant de l'équipe Toyota, Hisatake Murata.

"Les ingénieurs et les mécaniciens ont travaillé en étroite collaboration avec les pilotes pour peaufiner la voiture, toujours avec l'objectif d'être fort au Mans. Ce ne sera pas une tâche facile car nous devons faire face à une concurrence acharnée et car la GR010 Hybrid participe pour la première fois, ce qui représente toujours un défi technique."

La marque japonaise est bien placée pour le savoir: sous l'ère des LMP1 hybrides (entre 2012 et 2020), elle dû attendre 2018 pour s'imposer, longtemps contrariée par la technique.

- 62 voitures engagées -

En tout, 62 voitures sont engagées: 5 en Hypercar, 25 en LMP2 (des prototypes plus standardisés et moins rapides), 8 en LMGTE Pro (dérivées de voitures sportives de série), avec trois marques représentées officiellement (Ferrari, Porsche et Corvette, absente en 2020 à cause de la pandémie), 23 en LMGTE Am (pilotées par des amateurs pour des écuries privées) et une voiture "innovante".

Elle sera conduite par deux pilotes paraplégiques, le Japonais Takuma Aoki et le Belge Nigel Bailly, à l'initiative de Frédéric Sausset, premier pilote quadri-amputé à avoir participé à la classique mancelle en 2016.

Il y aura aussi pour la deuxième fois deux équipages 100% féminins en LMP2 (la N.1 de la Colombienne Tatiana Calderon, l'Allemande Sophia Flörsch et la Néerlandaise Beitske Visser) et en LMGTE Am (la Ferrari N.85 de la Suissesse Rahel Frey, la Danoise Michelle Gatting et la Belge Sarah Bovy).

Sans oublier un tandem familial: deux anciens pilotes de Formule 1 danois, Jan Magnussen, le père, et Kevin Magnussen, le fils, au volant de la LMP2 N.49.