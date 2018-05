24 Heures Moto: 1re heure, la Kawasaki N.11 avec De Puniet en tête

La Kawasaki N.11 était en tête des 24 Heures du Mans motocycliste, une heure après le départ donné à 15H00, samedi sur le circuit Bugatti où soixante équipages étaient en lutte.

Privé finalement de pole position sur la grille de départ par l’équipe autrichienne du Yart en raison d’un changement de pilote sur la Yamaha n°7, Randy de Puniet a fait le nécessaire sur la Kawasaki n°11 pour reprendre immédiatement les commandes et faire taire la polémique.

En tête, l'ancien pilote de Grand Prix et de Superbike était au coude à coude avec la Honda n°5 de Freddy Foray, les BMW n°48 et n°9 et le Yart.

Rarement l’épreuve au double tour de l’horloge mancelle n’a débuté sous une telle chaleur. Près de 30°c dans l’air, jusqu’à 37°C au sol (le thermomètre est même monté à 43 °C lors des qualifications).

La gestion des pneumatiques sera forcément un facteur déterminant au cours de cette 41e édition. L’enjeu étant de trouver la meilleure adhérence possible dans ces conditions délicates.

Les nombreuses chutes lors des essais ont poussé les équipages à faire preuve de prudence en début de course.

Les pilotes n’ont, de fait, pas affolé les chronos durant la première demi-heure. Insuffisant pour empêcher les chutes à répétition au cours des trente premières minutes d’épreuve.

Cela n'a pas empêché l'intervention de la Safety Car pendant une dizaine de minutes après la chute de la Kawasaki N. 41 qui devrait pouvoir reprendre la course.