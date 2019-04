24 Heures Motos: chutes, neutralisation et duel au menu de la première heure

Intense première heure de course sur le circuit Bugatti samedi: entre chutes en pagaille et neutralisation de l'épreuve, les 24 Heures Motos sont bien lancées, avec un intéressant mano a mano en tête.

L'ex-pilote de Grand Prix Randy de Puniet, sur la Honda N.111, et son compatriote et ex-coéquipier Jérémy Guarnoni, au guidon de la Kawasaki N.11, se sont livré une rude lutte devant tous leurs concurrents: après plusieurs dépassements, de Puniet, en quête de son premier grand succès en endurance, a pris le meilleur sur Guarnoni. Celui-ci a choisi de passer le relais juste avant 16h00, après 31 tours.

Le duo, qui avait déjà impressionné en qualifications en signant parmi les meilleurs chronos du paddock, avait pris jusqu'à une trentaine de secondes d'avance sur un dense peloton de chasse.

Sous un grand soleil et une température estivale - 24 degrés dans l'air au thermomètre - les milliers de spectateurs rassemblés dans les tribunes au bord de la ligne droite du départ ont trépigné dix minutes avant de voir les pilotes se livrer bataille: deux chutes d'entrée ont poussé les organisateurs à longuement neutraliser la course dès le premier tour.

Mais le spectacle a vite repris, et les chutes se sont enchaînées: près d'une dizaine en une heure de course, dont celle, essentielle, de la grande favorite et tenante des 24 Heures.

La moto N.1 de l'équipe F.C.C. TSR Honda, pilotée par Mike Di Meglio, a pris la poussière après 40 minutes, avant de repartir bien abîmée sur l'arrière.

La moto N.6 de l'équipe ERC-BMW, un constructeur jamais vainqueur de l'épreuve, s'était élancée en pole position, mais a concédé plusieurs rangs dès le départ.