270 morts de la mousson en Asie du Sud

Les pluies torrentielles de la mousson ont coûté la vie à plus de 270 personnes ces derniers jours en Asie du Sud, affectant des millions d'habitants, selon un nouveau bilan mercredi des autorités des différents pays touchés.

Faisant rage de juin à septembre, la mousson est essentielle à l'irrigation des cultures et au remplissage des réserves d'eau de ce sous-continent qui abrite un cinquième de la population mondiale. Mais chaque année, les violentes précipitations sont aussi accompagnées de leur cortège de victimes et de destructions.

En Inde, près de 100 personnes ont péri dans des inondations et effondrements de bâtiments dans différentes parties du nord du pays. Les États du Bihar et d'Assam concentrent plus de la moitié des morts, faisant des dizaines de milliers de déplacés.

"Cela fait quinze jours que toute la zone est inondée", a décrit à l'AFP un habitant d'Assam. "Les dégâts causés sont terribles. Le bétail a aussi été affecté. Tout a été détruit."

L'armée indienne a été appelée à la rescousse dans ce grand État du nord-est, tandis que les gardes-forestiers du parc naturel de Kaziranga aidaient des animaux à s'extirper des eaux.

Au Bangladesh, dont près d'un tiers du territoire est sous l'eau, le dernier bilan en date fait état de 59 morts, dont 10 dans les gigantesques camps de réfugiés rohingyas.

"Il a plu ces derniers jours, des glissements de terrain ont endommagé de nombreuses maisons et beaucoup de gens souffrent", a dit Sanjida Begum, un résident du district de Cox's Bazar (sud-est), région où se trouvent près d'un million de réfugiés rohingyas.

"Les enfants sont emportés lorsqu'ils traversent les cours d'eaux", a-t-elle ajouté.

Au Népal, les inondations ont tué au moins 83 personnes et déplacé 17.000 familles. Mais avec le retrait progressif des eaux, les habitants commencent à retourner dans leur foyer, a indiqué à l'AFP un porte-parole du ministère de l'Intérieur.

Au Pakistan, les autorités ont recensé 30 morts, dont sept membres d'une même famille tués dans l'effondrement du toit de leur maison près de la ville de Lahore.

