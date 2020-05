3.500 employés d'Uber VIRÉS en 3 minutes par visioconférence (vidéo)

La pandémie mondiale de coronavirus a mis en difficulté de nombreuses entreprises, dont la société américaine Uber, qui a pris la malheureuse décision de se séparer de 3.500 employés, révèle le Daily Mail. Mais la méthode utilisée a particulièrement choqué.

En effet, c'est à distance, par visioconférence que la nouvelle a été annoncée aux 3.500 personnes remerciées.

On y voit Ruffin Chaveleau, responsable du service clients d'Uber, leur apprendre la nouvelle dans une vidéo collective de 3 minutes. "Dans un avenir proche, notre activité sera réduite puisque moins de gens voyagent, et nous allons devoir adapter notre taille à ces besoins, déclare-t-elle. En conséquence, nous allons supprimer 3.500 postes dans ce secteur du service clientèle. Votre service est impacté. Aujourd’hui sera votre dernier jour chez Uber."

Vers le fin de la vidéo, elle apparait émue lorsqu'elle déclare : "Je sais que c’est incroyablement dur à entendre. Personne ne veut être dans un appel comme celui-ci. Pour un changement de cette ampleur, nous nous devions de vous prévenir le plus vite possible, afin que vous ne l’appreniez pas par des sources extérieures. Je voulais par ailleurs vous donner cette nouvelle en personne afin d’avoir un bref moment pour vous remercier tous de ce que vous avez fait pour Uber."

Cette communication a suscité l'émoi auprès des employés et de leurs proches. Uber s'est expliquée au New York Post en expliquant que cette méthode avait été choisie étant donné que tous les bureaux étaient fermés et que de nombreux collaborateurs concernés se trouvaient à l'étranger.

D'après son dernier rapport trimestriel, la société Uber a enregistré une perte de 3 milliards de dollars et une baisse de réservations de 80% en avril. Voilà pourquoi 14% du personnel a été licencié. En revanche, l'activité de livraison de repars UberEats a généré une forte augmentation des revenus.

