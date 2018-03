A Rome, 300 jeunes attendus pour donner de la voix et préparer un synode

Trois cents jeunes du monde entier sont attendus à partir de lundi à Rome pour exprimer et synthétiser leurs préoccupations à l'approche d'un synode, assemblée d'évêques, qui leur sera consacré en octobre.

Le pape François -qui a appelé à une rencontre ouverte entre jeunes chrétiens, non chrétiens et non croyants- viendra lundi matin donner le coup d'envoi à leur "pré-synode" qui débouchera sur une contribution écrite qui lui sera remise le dimanche 25 mars.

Quelques personnes ayant connu la prison ou la traite humaine devraient participer, tout comme des séminaristes, des jeunes hommes et femmes se préparant à la vie consacrée, accompagnés de parents, d'éducateurs et de prêtres.

Les conférences épiscopales ainsi que les mouvements catholiques de jeunesse ont été en première ligne pour sélectionner soigneusement leurs représentants.

Pour le cardinal Lorenzo Baldisseri, qui sera le secrétaire du synode d'évêques prévu en octobre, l'idée est "d'écouter les jeunes en direct" et d'avoir un échange "intergénérationnel".

Les jeunes non présents à Rome sont invités depuis des mois à donner leurs opinions via des réseaux sociaux dédiés, ou répondre à un questionnaire de l'Église. Pour Stella Marillene Nishimwe, Burundaise de 23 ans qui participera à la rencontre, les réseaux sociaux sont d'ailleurs essentiels pour les jeunes du continent africain.

Lors de leur assemblée d'octobre, les évêques doivent débattre officiellement sur "les jeunes, la foi et le discernement vocationnel", réfléchir aux moyens pour l’Église "d'accompagner les jeunes dans leur chemin existentiel vers la maturité".

Le synode d'octobre devra, entre autres, se pencher sur la crise des vocations, alors que de moins en moins de jeunes se montrent intéressés par la prêtrise ou la vie religieuse.

En octobre 2014 et 2015, les deux précédents synodes, consacrés à la famille, avaient illustré les profondes divisions au sein de l’Église face aux évolutions sociétales.

Les délibérations houleuses à huis clos avaient débouché sur des directives du pape François sur la famille et le mariage, dans une "exhortation apostolique" intitulée "Amoris Laetitia" (la joie de l'amour).

Le pape François y tend la main aux divorcés remariés et à tous ceux vivant "en situation irrégulière", en n'excluant plus, au cas par cas, un accès à la communion, sans remettre en cause le dogme du mariage catholique indissoluble. Une position, inscrite dans une note de bas de page, qui lui vaut une opposition farouche des prélats les plus conservateurs.

Le pape, qui semble apprécier rencontrer des jeunes dans des universités de Rome ou lors de ses voyages à l'étranger, prévoit de se rendre aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui auront lieu à Panama en janvier 2019.