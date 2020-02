328 jours passés dans l'espace: l'astronaute Christina Koch a battu un record

Détenu par Peggy Whitson qui avait passé 288 jours dans les airs, le record a été battu de 40 jours par l'Américaine.

L'astronaute américaine Christina Koch, 41 ans, est revenue sur Terre jeudi, après avoir passé près d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et battu le record féminin du temps passé dans l'espace, a annoncé l'Agence spatiale russe Roskosmos. Elle a passé 328 jours en compagnie de Luca Parminato de l'Agence spatiale européenne et du cosmonaute russe Alexandre Skvortsov, ses deux collègues de mission. Ils ont atterri dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale, à 09h12 GMT.

Christina Koch bat de 40 jours le record de Peggy Whitson, 59 ans qui a effectué trois missions spatiales. Le 28 décembre, l'astronaute passait son 289ème jour dans l'espace alors que sa collègue n'y est restée que 288 jours. Le 5 février, elle a partagé une photo sur son compte Twitter avant de revenir parmi nous avec comme légende : "Qu'est-ce qui va manquer? La beauté exquise de la planète Terre et de cette merveille créée par son incroyable peuple".



Vous devez Un tweet a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

En octobre 2019, l'astronaute américaine avait déjà inscrit son nom dans l'histoire grâce à la sortie spatiale 100 % féminine. Elle était accompagnée par Jessica Meir, une biologiste marine.