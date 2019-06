3,4 millions d'euros découverts dans une voiture belge en Albanie: la justice veut interroger un ancien ministre albanais

Le parquet fédéral a débuté une enquête après la découverte en Albanie d'une somme de 3,4 millions d'euros en espèces dans une voiture d'occasion provenant de Belgique. Selon Het Laatste Nieuws et le média albanais City News Albania, la justice belge veut maintenant auditionner l'informateur, l'ancien ministre des Affaires étrangères albanais, Lulzim Basha. Le parquet fédéral n'a toutefois pas confirmé cette information, précisant uniquement qu'une enquête était en cours.

L'affaire remonte à environ un an, lorsqu'un Belge a vendu sa Toyota Yaris à deux Albanais via un site de petites annonces. La voiture a ensuite été transférée vers Durrës en Albanie. Là, la police a effectué un contrôle du camion qui transportait des véhicules, dont cette Toyota. Elle a découvert, à l'intérieur de cette voiture ainsi que dans une autre, une somme de 3,4 millions d'euros et 80.000 francs suisses, cachés dans les portières.



La police albanaise a ensuite arrêté le chauffeur du camion, le propriétaire de la société de transport, son fils ainsi que le propriétaire des voitures. Lors de la fouille du chauffeur, une kalachnikov a été découverte, en plus d'une radio destinée à écouter la police. L'enquête a ensuite mené à deux autres individus, actifs dans le secteur automobile et considérés comme les probables organisateurs d'un trafic d'argent liquide. Ils sont suspectés d'avoir transporté de l'argent provenant de la vente de drogue de la mafia albanaise.



La justice belge souhaite, selon Het Laatste Nieuws et le média albanais City News Albania, interroger l'ancien ministre albanais des Affaires étrangères, Lulzim Basha. Ce dernier avait annoncé publiquement qu'une importante somme d'argent était en route pour l'Albanie et accusé le leader socialiste albanais Taulant Balla d'être impliqué dans ce trafic.