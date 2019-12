"C'est un peu comme s'il y avait un feu à Marseille et qu'on voyait ses impacts à Bruxelles": Simon, un ressortissant belge, témoigne depuis le brasier australien

4.000 vacanciers et habitants se sont retrouvés pris au piège par les flammes en Australie. Pour tenter d'échapper aux violents incendies qui ravagent une région très touristique du sud-est du pays, certains ont fui vers les plages, d'autres ont pris le large à bord de bateaux. Un premier bilan vient de tomber : ces feux auraient fait au moins deux morts dans les états de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud. Il y a également 5 disparus.

"On ressent l'impact de ces incendies dans les grandes villes", indique Simon un ressortissant belge qui habite à Melbourne dans l'état de Victoria. "Avant que les feux ne commencent dans notre état, les feux de Nouvelle-Galles du Sud nous amenaient déjà des particules. C'est un peu comme s'il y avait un feu à Marseille et qu'on voyait ses impacts à Bruxelles en terme de distance", poursuit-il. Le problème est que les feux se rapprochent de plus en plus de son lieu de vie : "Il y a une semaine, on était à 1.000 km. Maintenant que les feux touchent Victoria, on est à seulement 150 km."

"Dans le centre-ville, on sait qu'on est bien protégé mais on a beaucoup de peine pour nos connaissances qui habitent plus loin du centre", s'attriste Simon. "Cette année, c'est pire que les autres, parce qu'on a eu une période de sécheresse", conclut-il.