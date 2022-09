5 tonnes et des roues plus grandes qu’un humain: "Bigfoot 20" est le premier monster truck électrique

Pendant qu'un monster truck écrase des voitures pour le plus grand plaisir des spectateurs d'un événement gratuit du salon de l'automobile de Detroit, des visiteurs se pressent pour prendre des photos de Bigfoot 20, premier monster truck électrique du monde.

Ce modèle de près de cinq tonnes construit par Ford marque son 10e anniversaire cette année, après avoir été présenté au public en 2012, et reste jusqu'à présent le seul monster truck doté d'un moteur électrique alimenté par batterie. Et il pourrait le rester pendant un moment, selon le conducteur de monster truck Elliott Miller : "Je ne sais pas si ça a nécessairement le potentiel pour devenir une catégorie à part entière", déclare-t-il à l'AFP après avoir écrasé plusieurs voitures à bord de son monster truck à essence baptisé "Sinistar".



Véhicules électriques ou non, les habitants de Detroit apprécient le retour du salon de l'auto, après une interruption de plusieurs années liée à la pandémie : "Ça m'a manqué. Je venais chaque année depuis l'âge de 13 ans environ", déclare Charlie Thornton Jr, âgé de 76 ans.