5 touristes hissés après une panne d'ascenseur dans les cavernes du Grand Canyon: ils étaient coincés durant 24 heures

Cinq personnes ont dû être hissées en lieu sûr après la panne d'un ascenseur dans les cavernes du Grand Canyon, à environ 64 mètres sous terre. Un mari et sa femme, un couple avec deux jeunes enfants et au moins deux septuagénaires sont restés coincés entre 24 et 30 heures après avoir fait une visite de 30 minutes des cavernes.

Cette attraction touristique permet de visiter une ancienne grotte et de séjourner dans un hôtel souterrain à 193 km au sud-ouest du parc national du Grand Canyon, en Arizona.

Les touristes étaient descendus de 21 étages et s'apprêtaient à remonter à la surface lorsqu'ils ont découvert que l'ascenseur ne fonctionnait pas, dimanche soir, heure locale, selon les services du shérif du comté de Coconino.

Un homme du groupe a pu sortir et prévenir les autorités après avoir emprunté l'escalier de secours pour remonter à la surface, ont-ils ajouté.

La police a déclaré que cinq des personnes bloquées n'étaient "pas en mesure de s'auto-évacuer en utilisant l'escalier de secours".

Ils ont passé la nuit dans une suite d'hôtel au fond de la caverne, les autorités ayant décidé qu'ils devaient y rester pendant les travaux de réparation de l'ascenseur.

Cela signifie qu'ils étaient en sécurité et avaient accès à de la nourriture en attendant les secours.

Dix membres de l'unité de recherche et de sauvetage du shérif du comté de Coconino et quatre membres de l'équipe de sauvetage technique du service d'incendie de Flagstaff ont mis en place un système de sauvetage par câble dans la cage d'ascenseur après avoir été informés que les travaux de réparation n'avaient pas abouti.

Les secouristes ont marché jusqu'au bas de l'escalier de secours et ont attaché chacun des touristes dans un harnais avant de les remonter un par un dans la cage.

Selon la police, "chaque opération de remontée a duré environ 15 minutes".

Le sauvetage a été mené à bien et aucune blessure n'a été signalée, a indiqué le bureau du shérif.

Sherry Jimenez, qui faisait partie des personnes secourues, a déclaré après coup à la chaîne de télévision ABC15 de Phoenix : "Je ne peux pas dire assez merci parce qu'ils ont tout fait de manière si professionnelle, si sûre".