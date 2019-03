535 personnes, dont des enfants, massacrées les 16 et 17 décembre à Yumbi en RDC: la tuerie "a été instrumentalisée par des acteurs politico-administratifs"

Le massacre de Yumbi mi-décembre en République démocratique du Congo "a été instrumentalisé par certains acteurs politico-administratifs locaux", a reconnu Kinshasa pour la première fois, en livrant de nouveaux détails atroces.



"Je peux vous dire que ce qui s'est produit à Yumbi en décembre 2018 n'est pas un motif de fierté pour mon pays", a déclaré mardi à Genève la ministre congolaise des Droits humains, Marie-Ange Mushobekwa, devant le Conseil des droits de l'homme des Nations unies."Un conflit inter-communautaire, lié essentiellement à la terre, a été instrumentalisé par certains acteurs politico-administratifs locaux et a abouti malheureusement à ce cauchemar que nous vous décrivons aujourd'hui", a-t-elle ajouté dans ses propos transmis sur la Web TV de l'ONU et repris par la presse congolaise.



Au moins 535 civils, hommes, femmes et enfants,ont été massacrées les 16 et 17 décembre dans trois villages du territoire de Yumbi sur les bords du fleuve Congo à 300-350 km au nord de Kinshasa. Les victimes étaient principalement des membres de la communauté banunu victimes d'une communauté rivale, les Batende, qui officiellement contestaient le lieu d'inhumation d'un chef coutumier banunu.

"Des enfants de moins de dix ans, des innocents ont été tués parce qu'ils appartenaient simplement à une certaine communauté", a poursuivi la ministre congolaise."Des jeunes garçons ont été non seulement massacrés mais émasculés pour les mêmes raisons. Des femmes enceintes ont été également tuées puis éventrées. Leur bourreau ont même mutilé des foetus. Je vous épargne d'autres détails".

Elle a indiqué que le nouveau président Félix Tshisekedi "a diligenté des missions d'enquête à Yumbi". Un rapport d'enquête "sera envoyé au Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme dans les tout prochains jours". "Quoi qu'il en soit, les auteurs de ces massacres vont et doivent répondre de leurs actes devant les juridictions congolaises. Nous sommes bien conscient que sans la justice il n'y aura pas une paix durable en RDC", a conclu Mme Mushobekwa, qui s'est félicitée de "la première transmission pacifique" du pouvoir dans son pays en janvier.

Le massacre de Yumbi pourrait "constituer des crimes contre l'humanité", avait estimé la semaine dernière le bureau conjoint de l'ONU pour les droits de l'homme, dénonçant une violence "facilitée par l'absence de l'Etat" et des tueries "planifiées".