Auschwitz, 75 ans de la libération: LE DIRECT - Le roi Philippe et la reine Mathilde assistent à la cérémonie (photos)

Le monde entier a les yeux braqués sur le camp d'extermination d'Auschwitz en Pologne. Libéré il y a tout juste 75 ans par l'armée russe, 1,1 million de juifs y ont été exterminés. Une cérémonie internationale est organisée cet après-midi.

Notre journaliste Thomas de Bergeyck est sur place : "Il faut vraiment se rendre compte de l'ampleur de cet événement et de l'endroit où nous nous trouvons, nous sommes dans le camp d'extermination le plus violent, celui qui a tué le plus de déportés de l'ensemble de l'Allemagne nazie".

17h15 - Le roi Philippe et la reine Mathilde assistent à la cérémonie. De nombreuses autres personnalités royales sont également présentes.



La reine Letizia et le roi Philippe d'Espagne aux côtés de la reine Maxima et du roi Willem-Alexander des Pays-Bas.









15h25 - La sécurité sur place est maximale.

Au total, 1.200 journalistes sont sur place. Selon Thomas de Bergeyck, la sécurité est digne de celle des aéroports. "Une fouille au corps, une fouille aux objets métalliques et un scanner dans un camion, au travers duquel il faut faire passer tout le matériel technique, caméra, pied, micro..."

14h19 - Recueillement des anciens déportés devant le monument de Birkenau.

Ils ont pu venir les premiers se recueillir en mémoire de leurs proches morts à Auschwitz. "On a vu des gens en larmes, explique Thomas de Bergeyck, on a vu une dame et un homme pleurer en se souvenant de l'horreur de ce camps."

14h18 - Le chemin de la mort: la voie ferrée du dernier voyage.

Cérémonie mémorielle

À 15 heures 30, 55 chefs d'Etat et de gouvernement vont se retrouver avec l'essentiel des têtes couronnées d'Europe. Le roi Philippe et la reine Mathilde vont entendre les témoignages des déportés. Ils seront 200 au total à venir assister à cette cérémonie. Leur message ce matin était une sorte de mise en garde : ils ne veulent pas d'une cérémonie politique mais d'une cérémonie mémorielle car ils craignent d'abord un retour en Europe de l'antisémitisme.

Au niveau des cérémonies, à partir de 15 heures 30, c'est le président de la Pologne qui prendra la parole avant les déportés. Ensuite des prières œcuméniques et puis à 17 heures les chefs d'Etat déposeront des bougies devant le monument de Birkenau des 1,1 millions de victimes.