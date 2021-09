Pourrez-vous bientôt créer votre propre hologramme pour communiquer avec vos proches? C'est l'ambition de ce chercheur

Des chercheurs britanniques veulent mettre au point des appels téléphoniques avec téléportation. En résumé, vous pourriez à l’avenir créer votre propre hologramme avec même des sensations physiques et communiquer avec proches, comme si vous étiez dans la même pièce. Un progrès lié au développement de la 6G.

"Nous essayons de transformer la science-fiction en faits scientifiques…", affirme Rahim Tafazolli, fondateur de l'Institute for Communication Systems. La technologie n’a pas de frontières pour ce chercheur britannique. Le professeur a de grandes ambitions. Il espère bien d’ici quelques années rendre ce genre d’interactions possible… deux personnes situées à deux endroits différents pourraient ainsi se serrer la main et ressentir les mêmes sensations que si elles se touchaient réellement.

"Depuis la 1G jusqu'à la 5G, nous avons réussi à transmettre seulement deux sens humains, voir et entendre, et nous essayons d’ajouter les trois autres sens humains, le toucher, le goût et l'odorat." Pour créer cette téléportation virtuelle, le scientifique fonde tous ses espoirs sur la 6G, la sixième génération de technologies de communication sans fil… "Ce qui n'est pas possible de faire en 5G, c'est d'avoir une interaction. Interactions entre la réalité virtuelle de personnes, d'objets, de robots, etc. Et cela est rendu possible dans ce que nous appelons la 6G grâce à une synchronisation temporelle très précise."

Rapprocher les personnes isolées

La téléportation virtuelle permettrait de rapprocher les gens très isolés ces derniers mois, notamment à cause de la crise sanitaire. Mais le professeur cite aussi des exemples très concrets… "Votre médecin généraliste pourrait apparaître dans votre maison, toucher votre main, sentir votre température, serrer votre main comme si vous étiez dans son cabinet face à lui."

Une avancée spectaculaire qui dépendra donc du développement de la 6G. La future génération pourrait être jusqu’à 100 fois plus rapide mais elle ne devrait pas devenir réalité avant 2030, au moins.