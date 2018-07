70e Emmy Awards: "Game of Thrones" et Netflix en tête des nominations

Les acteurs Ryan Eggold et Samira Wiley annoncent les nominations des prochains Emmy Awards à Hollywood en Californie, le 12 juillet 2018Robyn Beck

La série "Game of Thrones" de la chaîne HBO et la plateforme Netflix ont pris jeudi la tête de la course aux Emmy Awards, les Oscars de la télévision américaine qui seront décernés en septembre.

La série fantastico-médiévale de la chaîne HBO, déjà primée 38 fois en six saisons mais inéligible l'an dernier pour des raisons de calendrier, a fait un retour en force en décrochant 22 nominations, y compris une pour meilleure série dramatique.

La saga de familles nobles pour le "Trône de fer" arrive ainsi juste devant "Saturday Night Live", l'émission de sketches satiriques la plus ancienne de la télévision américaine, et la série "Westworld", également sur HBO, qui suivent immédiatement derrière avec 21 nominations chacune.

La bataille pour le très prestigieux Emmy de meilleure série dramatique devrait maintenant se jouer entre la 7e saison de "Game of Thrones" et la deuxième livraison de la série tirée du roman cauchemardesque de Margaret Atwood "La servante écarlate".

Diffusée sur la plateforme Hulu et couronnée de l'Emmy de la meilleure série dramatique l'an dernier, "La servante écarlate", qui imagine des Etats-Unis soumis à un gouvernement totalitaire ramenant les femmes au rang d'esclaves, est une rivale féroce avec 20 nominations.

"La croissance continue du secteur permet à de nouveaux programmes d'émerger, tout en permettant à des programmes-phare de la saison passée de prospérer", a affirmé Hayma Washington, qui préside l'Académie de la télévision américaine.

Pourtant, les émissions ou séries vraiment nouvelles étaient rares cette année.

"The Assassination of Gianni Versace", série sur l'assassinat de Gianni Versace, était l'une des rares à constituer une véritable nouveauté.

- Netflix détrône HBO -

Diffusée sur FX, cette série réalisée par les auteurs de la série "The People vs. O.J. Simpson" (2016), sur le procès d'O.J. Simpson qui avait polarisé l'Amérique, a décroché 18 nominations.

Conformément aux attentes, elle a dominé les nominations pour meilleurs acteurs et meilleures actrices dans une mini-série, avec Darren Criss, Penelope Cruz, Edgar Ramirez et Ricky Martin tous nominés.

Dans la catégorie "comédie", la série "Veep" d'HBO étant inéligible cette année, c'est la série "Atlanta" de FX qui a dominé avec 16 nominations.

Outre Game of Thrones, l'autre grand gagnant de ces nominations aura été la plateforme Netflix, qui a confirmé sa formidable ascension et son rôle désormais moteur dans la production télévisée.

Le service de streaming a mis fin à 17 années de nomination de HBO, en remportant 112 nominations, le maximum atteint cette année.

HBO était deuxième avec 108, tandis que NB arrivait loin derrière avec 78.

Cette démonstration de force de Netflix est intervenue alors même que la plateforme n'est à l'origine d'aucune des émissions ou séries vedette de cette saison.

La seule série de la plateforme à figurer au "top 10" est "The Crown", avec 13 nominations et l'actrice Claire Foy en vedette.

La "victoire" de Netflix, qui a dépensé des fortunes ces derniers mois pour débaucher des producteurs de renom, vient du simple volume produit par la plateforme, qui fait aussi bien des séries que des films pour le cinéma, des documentaires, des sketches de "one-man show" ou de la télé-réalité.

"Nous sommes particulièrement enthousiastes de voir l'éventail de nos programmes célébré par ces nominations, réparties sur 40 titres, nouveaux ou récurrents, qui témoignent de la variété de notre programmation", a ainsi souligné après l'annonce des nominations Ted Sarandos, responsable des contenus de Netflix.

Petite touche politique à ces nominations: l'humoriste Samantha Bee, critiquée pour avoir insulté récemment la fille du président, obtient l'absolution d'Hollywood via une nomination pour son émission "Full Frontal".

Et la série Roseanne, que la chaîne ABC a arrêtée en juin après un tweet raciste de sa star pro-Trump Roseanne Barr, a malgré tout décroché deux nominations, dont l'une pour l'actrice Laurie Metcalf, qui campait la soeur de Roseanne dans l'émission.

Les nominations de jeudi résultent d'une sélection effectuée par quelque 25.000 membres de la Télévision Academy, qui ont passé deux semaines en juin à visionner plus de 9.000 séries et émissions candidates.

Les vainqueurs des Emmy doivent être annoncés le 17 septembre, lors d'une cérémonie à Los Angeles présentée par le duo d'acteurs de "Saturday Night Live", Colin Jost et Michael Che.