70e Emmy Awards: "Game of Thrones" sacrée meilleure série dramatique

(Belga) La série phare de la chaîne câblée américaine HBO, "Game of Thrones" ("Le Trône de fer"), a reçu lundi le prix de la meilleure série dramatique lors de la 70e cérémonie des Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine. "Mme Maisel, femme fabuleuse" a pour sa part reçu plusieurs récompenses dont celle la désignant meilleure comédie.

C'est la troisième fois que "GoT" décroche ce prix, le plus prestigieux des Emmys, alors que la série verra la diffusion, en 2019, de sa huitième et dernière saison. La série "Mme Maisel, femme fabuleuse" a reçu lundi soir à Los Angeles l'Emmy Award de la meilleure comédie, après avoir déjà raflé plusieurs récompenses au cours de la cérémonie, dont celle de la meilleure actrice dans cette catégorie pour Rachel Brosnahan. Cette série, produite par le géant du commerce en ligne Amazon, dépeint une femme au foyer juive qui se crée une nouvelle vie dans le stand-up et fait scandale dans les années 1950, après avoir été trompée et quittée par son mari. La comédienne britannique Claire Foy a reçu le prix de la meilleure actrice dans une série dramatique pour son interprétation de la jeune reine Elizabeth II dans "The Crown". La série phare de la plateforme en ligne Netflix a été un tremplin pour l'actrice de 34 ans, qui était jusqu'ici surtout connue pour ses apparitions à la télévision anglaise et a depuis décroché plusieurs rôles de premier plan. L'acteur gallois Matthew Rhys a reçu l'Emmy Award du "meilleur acteur dans une série dramatique" pour son rôle dans "The Americans", saga sur des taupes soviétiques du KGB durant la Guerre froide, dont la sixième et dernière saison s'est terminée au printemps. Dans cette compétition, qui équivaut aux Oscars pour la télévision américaine, Matthew Rhys, 43 ans, s'est imposé face à Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown ("This is Us"), Ed Harris ("Westworld"), Milo Ventimiglia ("This is Us") et Jeffrey Wright ("Westworld"). (Belga)