85% des armes de poing dans le monde détenues par les civils, 40% par les Américains seuls

(Belga) Environ 85% du milliard d'armes de poing détenues dans le monde sont dans les mains de civils, selon un rapport annuel publié lundi par l'organisme Small Arms Survey basé à Genève, en Suisse.

Le degré de propriété varie largement entre pays. Les Etats-Unis ont la plus grande proportion de pistolets possédés par des civils, avec 120 armes à feu par 100 résidents. Avec plus de 393.300.000 armes, les civils américains détiennent presque 40% de toutes les armes de poings au monde soit 1.013 million au total, selon le rapport. Les Etats-Unis sont suivis par le Yémen, où 53 armes à feu sont recensées par 100 résidents, et le Monténégro avec 39,1 pour 100 habitants. L'Indonésie, le Japon, le Malawi et plusieurs Etats des îles du Pacifique présent le taux le plus bas de port d'armes. Seulement 13% des armes de poings sont détenus par des armées étatiques et 2% par les forces de l'ordre, selon le sondage de l'ONG. Une augmentation significative est aussi constatée dans le nombre d'engins possédés par des civils, de 650 millions en 2006 à environ 857 millions l'année passée, soit un bond de 32%. En revanche, une chute est constatée dans le nombre de pistolets appartenant aux forces de l'ordre et armées. L'ONG souligne toutefois que beaucoup d'armes à feu ne sont pas enregistrées, celles qui le sont ne pèsent que 12% dans le total global, ce qui rend une évaluation compliquée, sans compter l'absence d'obligation de rapport dans de nombreux pays. (Belga)