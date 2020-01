900 millions d'euros d'aide humanitaire européenne, dont près de la moitié pour l'Afrique

(Belga) La Commission européenne a adopté lundi son budget humanitaire pour l'année 2020, doté de 900 millions d'euros dont 400 millions à destination de l'Afrique, a-t-elle annoncé. Des programmes en République démocratique du Congo vont, entre autres, en bénéficier.

Cette manne européenne passe par des organisations humanitaires partenaires, dont les agences des Nations unies, la Croix-Rouge, ou d'autres ONG. Les citoyens de dizaines de pays en bénéficient chaque année, qu'ils soient touchés par des conflits, la famine, ou les impacts directs ou attendus du réchauffement climatique. Pour l'Afrique, il est prévu de financer des programmes en aide aux personnes souffrant de la crise alimentaire et nutritionnelle au Sahel, ou à celles qui ont été déplacées par les violences au Soudan du Sud, entre autres. Pour le Moyen-Orient, la Commission annonce une enveloppe de 345 millions d'euros pour "lutter contre la crise en Syrie et aider les réfugiés dans les pays voisins, ainsi que faire face à la situation extrêmement critique au Yémen". Le budget initial humanitaire 2019 de la Commission avait déjà été en grande partie consacré à la Syrie et au Yémen. Il avait atteint des records, à 1,6 milliard d'euros. En République démocratique du Congo, l'aide humanitaire européenne avait notamment contribué l'an dernier aux actions de lutte contre l'épidémie de maladie à virus Ebola. Déclarée en août 2018 dans l'est du pays, l'épidémie en cours a déjà tué plus de 2.200 personnes. (Belga)