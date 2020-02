A 112 ans, ce Japonais devient nouveau doyen de l'humanité: il dévoile son secret de longévité

Un Japonais âgé de 112 ans s'est vu décerner le titre de nouveau doyen masculin de l'humanité par le Guinness des records. Son secret de longévité? "Garder le sourire", a-t-il simplement confié.



Chitetsu Watanabe est né le 5 mars 1907 à Niigata, dans le nord-ouest du Japon. Il a reçu officiellement son titre Guinness mercredi dans la maison de retraite où il réside, toujours dans sa ville natale. Le précédent détenteur du record, Masazo Nonaka, un autre Japonais, est décédé le mois dernier à 112 ans et 266 jours.



M. Watanabe, qui a eu cinq enfants, a déclaré que le secret de sa longévité était simplement "de ne pas se mettre en colère et de garder le sourire".

Le Japon, l'une des espérances de vie les plus élevées au monde

Il a reconnu un péché mignon - des sucreries comme le pudding au caramel - mais visiblement cela ne lui a pas fait de mal. Le doyen actuel de l'humanité des deux sexes est une Japonaise, Kane Tanaka, qui a soufflé le mois dernier ses 117 bougies.



Le Japon a l'une des espérances de vie les plus élevées au monde: plus de 70.000 centenaires vivent dans le pays, sur une population totale d'environ 126 millions d'habitants, en fort déclin démographique.



Le record mondial absolu de longévité masculine est celui d'un autre Japonais décédé en 2013 peu après son 116e anniversaire, Jiroemon Kimura.



Selon le Guinness, le record de longévité pouvant être prouvé officiellement, tous sexes confondus, reste détenu par la Française Jeanne Calment, décédée en 1997 à l'âge de 122 ans et 164 jours.