A 60 ans, elle risque la prison pour avoir nourri des chiens errants au Monténégro

Une militante des droits des animaux risque la prison au Monténégro, faute de pouvoir payer une amende que lui a infligée la justice pour avoir nourri des chiens errants.



Indira Lajko, sage-femme dans un hôpital âgée de 60 ans, a été condamnée à payer une amende de 150 euros pour avoir laissé des bols de nourriture pour chiens et d'eau dans les rues de Pljevlja, dans le nord du Monténégro, comme elle le fait depuis 20 ans, selon son témoignage recueilli par l'AFP. Cette somme représente 40% de son salaire et elle n'est pas en mesure de s'en acquitter.



Or la loi monténégrine prévoit que quiconque ne paie pas ses amendes est placé en détention. Le jugement a fixé le 29 décembre comme date limite.



"La moitié de mon salaire part dans des prêts que j'ai contractés pour payer des amendes prononcées par des tribunaux locaux parce que je prends soin des chiens errants", explique cette femme qui a fondé une association, "Droit à la vie". Les chiens errants sont un problème endémique dans les pays des Balkans.