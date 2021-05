A 60 ans, Martin rencontre son frère biologique après 30 ans de recherche: "Je n'ai jamais abandonné" (vidéo)

Martin Hauser a été adopté en 1962, alors qu'il n'était qu'un bébé. Par conséquent, il a passé toute sa vie sans rencontrer un seul membre de sa famille biologique. Jusqu'à ce qu'il rencontre son frère après presque 60 ans. Il a débuté ses recherches il y a 30 ans, lorsqu'il a eu des enfants. Mais Martin n'avait accès à aucun nom durant de nombreuses décennies.

La clé pour retrouver sa famille a été le North Carolina Adoption Statute. Cette loi autorise certaines organisations à communiquer aux enfants adoptés certaines informations sur leurs parents biologiques.

Grâce à l'organisation Children's Home Society, Martin a pu trouver le certificat de décès de son père biologique et son nom. Dans la section "parent le plus proche", il a vu le nom de son frère pour la première fois: Joseph B. Shaw, Jr.

Il avait un nom, il était maintenant temps de reprendre ses recherches. Et, en 15 minutes, il a trouvé son profil Facebook. Joseph a été choqué en recevant un message de Martin. C'est avec le soutien et les encouragements de sa fiancée, qu'il a appelé son frère. "C'était difficile et épuisant mentalement, mais je n'ai jamais abandonné", a confié Martin.

Près de cinq mois après ce premier contact, les deux hommes se sont enfin rencontrés, Martin et sa femme ayant quitté Phoenix pour la Caroline du Nord. Avant de se rencontrer en personne, ils ont appris à mieux se connaître, se parlant presque tous les jours.

Martin s'est rendu en Caroline du Nord non seulement pour rencontrer son frère, mais aussi pour assister à son mariage. De nombreux membres de la famille élargie étaient également présents à l'évènement et étaient ravis de rencontrer Martin avant que Joseph ne se marie.

Martin confie qu'il n'a jamais abandonné l'idée de retrouver sa famille. Près de 60 ans plus tard, cela a porté ses fruits.