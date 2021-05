A 79 ans, il s'inscrit à des cours d'esthétique pour aider sa femme à se coiffer et à se maquiller: "Son histoire nous a fait pleurer" (photos)

© Facebook Hair Design By Britney

Un homme de 79 ans, marié depuis 50 ans, s'est inscrit à un "cours de beauté" pour aider sa femme à Red Deer au Canada. Cette dernière a du mal à se coiffer et à se maquiller comme elle le faisait auparavant, relate le site CityNews.

C'est au Delmar College of Hair and Esthetics que l'homme dont le nom n'a pas été dévoilé va suivre sa formation. Carrie Hannah, la directrice de l'école, lui a proposé de lui donner des cours sur place. Elle va lui apprendre à boucler les cheveux et à appliquer du mascara.

La directrice a publié un message sur Facebook il y a deux semaines pour parler de cette belle rencontre.

"Il a commencé à expliquer que sa femme avait du mal à voir en ce moment, qu'elle avait du mal à boucler ses propres cheveux et qu'elle se brûlait. Il voulait vraiment l'aider", a noté Hannah. "Il s'en souciait sincèrement. Il sait que sa femme s'est toujours souciée de son apparence, et il voulait l'aider."

"Il a amoureusement sorti des photos de son portefeuille, montrant à tout le monde sa femme, et se vantant de la beauté qu'elle a toujours eue et du talent qu'elle avait pour taper plus de 100 mots par minute lorsqu'elle travaillait", rapporte Hannah.

"Son apparence a toujours été quelque chose dont elle est fière et c'est important pour elle, donc important pour lui", a-t-elle poursuivi. "Ils prennent soin l'un de l'autre et ont toujours de l'amour et de l'admiration l'un pour l'autre - cela nous a tous fait pleurer après son départ, une expérience très spéciale."