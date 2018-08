A 81 ans, Robert Redford a fini de jouer la comédie

Robert Redford, l'un des plus grands acteurs de sa génération, a annoncé la fin de sa carrière de comédien, sauf coup de théâtre, après six décennies d'un parcours truffé de classiques du cinéma.

"Il ne faut jamais dire jamais, mais je suis arrivé à la conclusion que jouer la comédie, c'est fini pour moi", a expliqué l'acteur de 81 ans dans un entretien au magazine Entertainment Weekly publié lundi.

Il a indiqué que "The Old Man and The Gun", qui doit sortir le 28 septembre aux Etats-Unis, serait probablement son dernier film.

Il y joue le rôle d'un repris de justice de 70 ans, évadé de prison, qui se lance dans une série de braquages. Un récit tiré de l'histoire vraie de Forrest Tucker.

"Je prendrai le chemin de la retraite après ça parce que je fais ça depuis que j'ai 21 ans", a confié M. Redford, qui était l'un des très rares acteurs de sa génération encore en activité.

"Il l'a mentionné dès le début du tournage", a expliqué, dans un entretien au magazine Esquire, le réalisateur de "The Old Man and The Gun", David Lowery.

"Je pense que le film parle autant de lui que de ce personnage", a-t-il expliqué. "Il s'agit de quelqu'un qui est au crépuscule de sa vie, à faire quelque chose qu'il aime. Il y a un côté inévitable lié au personnage qu'il est impossible de dissocier de M. Redford lui-même, et un côté doux amer".

- "Trop beau" -

Depuis la fin des années 1970, cet homme parfois réputé distant, qui vivait éloigné des médias et du star-system, s'était fait rare devant la caméra, préférant s'investir dans une carrière de réalisateur.

Une porte-parole de l'acteur, contactée par l'AFP, a souligné que les déclarations de Robert Redford concernaient uniquement sa casquette de comédien, pas celle de réalisateur.

Il a réalisé neuf longs métrages, dont le premier, "Des gens comme les autres", lui a valu un Oscar de la mise en scène en 1981.

Le Californien a également fondé le festival de cinéma de Sundance en 1978, devenu l'un des plus influents au monde.

En tant qu'acteur, il n'a jamais été récompensé aux Oscars bien que plusieurs de ses prestations aient été saluées dans des films emblématiques comme "L'Arnaque", "Les hommes du président", "Les trois jours du Condor" ou "Out of Africa".

Il a néanmoins reçu un Oscar d'honneur en 2002 pour l'ensemble de son oeuvre.

"Redford donnait l'impression que tout était facile", a réagi l'acteur américain Rob Lowe ("A la Maison Blanche") sur Twitter. "Il était trop subtil et trop beau pour être un acteur à récompense."

Le comédien au sourire ravageur et aux longues mèches dorées, qui a démarré à Broadway à la fin des années 50, s'est montré très sélectif dans ses choix de rôles après avoir acquis un statut à Hollywood, affirmant avoir notamment refusé "Le Lauréat" et "Love Story".

Il a ainsi relativement peu tourné pour un acteur de son standing, y compris lors de ses grandes années de la fin des années 60 au milieu des années 80.

Sa carrière est très majoritairement jalonnée de rôles de personnages positifs, inspirant la sympathie même quand il s'agissait de malfrats comme dans "L'Arnaque", "Butch Cassidy et le Kid" ou "The Old Man and The Gun".

Le Californien, issu d'une famille relativement modeste, a cherché, toute sa vie, à tracer sa voie, gardant, autant que possible pour une star de cinéma, ses distances avec Hollywood.

La quarantaine venue, il envisageait déjà de ne plus apparaître devant la caméra, préférant se concentrer sur la réalisation et son festival.

"Je pense qu'il est temps de passer à autre chose", disait-il en 1980 lors d'un entretien à la chaîne britannique BBC1. "Très peu de gens que je connais ont été capables de raccrocher au bon moment et de passer à autre chose."