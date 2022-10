À 82 ans, Annie Ernaux devient la première Française à obtenir le prix Nobel de littérature

Le Nobel de littérature a couronné jeudi la Française Annie Ernaux et le "courage" de son oeuvre autobiographique, faisant de cette figure féministe d'origine populaire la première Française à décrocher le prix. L'autrice d'une vingtaine d'ouvrages, âgée de 82 ans, est récompensée pour "le courage et l'acuité clinique avec lesquels elle découvre les racines, les éloignements et les contraintes collectives de la mémoire personnelle", a expliqué le jury Nobel.

Elle devient la 17e femme à décrocher le Nobel de littérature depuis la fondation des célèbres récompenses en 1901, et la 16e des lauréats français, huit ans après Patrick Modiano. En s'ajoutant au palmarès aux noms célèbres d'Anatole France, Albert Camus ou encore Jean-Paul Sartre - qui refusa le prix - elle devient surtout la première Française sacrée par le plus prestigieux des prix littéraires. "Je suis très heureuse", "je suis fière" a déclaré la lauréate à quelques journalistes dont l'AFP devant chez elle, à Cergy-Pontoise, en région parisienne.

Elle a précisé que son discours de réception du prix, le 10 décembre à Stockholm, serait "l'occasion" pour elle de s'exprimer plus longuement. L'écrivaine avait auparavant confié à la télévision suédoise ressentir "une grande responsabilité" pour continuer à témoigner "d'une forme de justesse, de justice, par rapport au monde". Avec sa prose cristalline, Annie Ernaux faisait depuis longtemps partie des favoris des cercles littéraires, mais elle a assuré que c'était pour elle une grande "surprise". "Son oeuvre est sans concession et écrite dans un langage simple, propre", a souligné l'Académicien suédois Anders Olsson.