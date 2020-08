À Beyrouth, des Libanais retrouvent leurs animaux perdus suite à la double explosion (vidéo)

L'ONG Animals Lebanon s'est fixé comme objectif de secourir les animaux suite à la double explosion qui a secoué Beyrouth. L'association essaie ensuite de les réunir avec leur propriétaire.

"Le soir de l'explosion, nous avons été tellement dépassés, nous avions le sentiment qu'il y avait énormément de choses à faire et que nous étions si petits, confie Maggie Shaarawi, vice-présidente de l'association Animals Lebanon, à l'AFP. Nous sommes une équipe qui porte secours aux animaux, qui rédige des lois, qui éduque, nous n’aurions jamais pensé faire face un jour à une telle catastrophe. Mais le lendemain, lorsque nous avons lancé un appel à l'aide sur les réseaux sociaux, nous avons eu un grand nombre de réponses de gens qui proposaient leur aide et voulaient savoir comment aider." La déflagration le 4 août au port de Beyrouth a fait au moins 171 morts et 6.500 blessées et a soufflé les vitres et détruit de nombreux bâtiments à des kilomètres à la ronde. Dans le chaos qui s'en est suivi, de nombreux animaux ont disparu, ont été blessés par des éclats de verre, ou sont restés bloqués sous des gravats.

"Je n’aurais jamais imaginé qu'on nous dise 'oh, vous aidez les animaux, vous devriez aider les gens'. Personne ne nous a dit ça, explique Maggie Shaarawi. Cette tragédie était tellement triste qu'elle a fait ressortir la compassion de chacun pour tous les êtres vivants et c'est quelque chose de vraiment beau, les gens se sont unis sur tant de fronts."

80 propriétaires et leurs animaux réunis

L'association a déjà pu réunir de nombreux animaux avec leur maître. À chaque fois, c'est un grand moment d'émotion pour tout le monde. "Notre objectif est de réunir tous les propriétaires d'animaux de compagnie avec les animaux perdus ou blessés, affirme Kamal Khatib, bénévole de l'ONG. Nous avons déjà réuni 80 propriétaires d'animaux avec leurs chats et leurs chiens et c'est une sensation incroyable de voir leurs retrouvailles. Ces gens savent qu’ils ont perdu leur maison et tout ce qu’ils veulent, c’est leur animal de compagnie, cet être vivant qui est leur dernier lien avec leur maison."

"La plupart des personnes touchées par l'explosion souffrent d'un traumatisme et beaucoup d'entre elles ont été touchées avant l'explosion, par la crise économique, elles ont peut-être perdu leur emploi, donc elles étaient déjà déprimées, ajoute Maggie Shaarawi. Alors imaginez avec l'explosion, ces personnes ont perdu leur maison, leurs voitures, des membres de leur famille. Lorsque nous les réunissons avec leurs animaux de compagnie, les animaux ont ce bel effet sur les gens, un effet thérapeutique, et ces personnes sont si heureuses quand elles voient que leur animal est toujours en vie, c'est comme si elles oubliaient qu’elles ont tout perdu."

"J'espère que quelqu'un l'ait trouvé"

Yandi Sfeir, avocate, avait perdu son chat Lucky. Elle l'a retrouvé grâce à l'association. "Je n'ai jamais perdu espoir mais une semaine s'est écoulée et nous ne l'avions toujours pas trouvé et il avait plu… J'espérais que quelqu'un l’ait trouvé et prenait soin de lui. Mais la joie que j'ai ressentie en le voyant… C'était indescriptible. Je ne pouvais pas croire que Lucky était là depuis tout ce temps, coincé à trois mètres sous terre sans pouvoir se libérer. Je ne pouvais pas y croire. J'étais ravie, je ne peux pas exprimer ce sentiment de joie. C'était comme si un poids avait été enlevé."

Encore sous le choc de la double explosion, Yandi Sfeir a toujours "peur que quelque chose se passe". "Lucky m'aide à traverser cela et il m'aidera à me sentir à nouveau en sécurité chez moi la nuit. Il m'aidera à dormir à nouveau chez moi, au lieu de toujours avoir à demander à ma mère ou à des amis de venir me tenir compagnie pour que je me sente plus à l'aise et que je ne sois pas seule."

Tout comme leurs propriétaires, beaucoup des animaux retrouvés sont traumatisés. Le chat Dodo, couché dans l'une des cages de l'association Animals Lebanon, "était tellement traumatisé qu'après que nous l'ayons trouvé la première fois, il a sauté à nouveau du balcon", explique Mme Shaarawi. Blessé à la lèvre, le félin au pelage blanc et roux "ne mange toujours pas, il est très affecté".