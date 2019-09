A Central Park, des milliers de coups de pinceau pour le climat

L'artiste danois Jeppe Hein a installé à Central Park une toile géante pour accueillir des milliers de coups de pinceaux bleus, symbole de respirations et de l'air partagé par l'humanité, mais aussi un appel à protéger l'environnement.

Après les quatre premiers traits peints par l'artiste, la toile, longue de près de 180 mètres et haute de 3 mètres, a été ouverte à ceux qui souhaitaient y laisser aussi quatre longues bandes bleues.

L'installation, intitulée "Breathe with Me" (respire avec moi) et mise en place à l'occasion du sommet de l'ONU sur le climat, est ouverte jusqu'à vendredi et peut accueillir, selon l'estimation de l'organisation, entre 3.000 et 3.500 contributions.

Il est déjà prévu que 600 enfants d'écoles de New York, sollicités à l'initiative du Metropolitan Museum viennent peindre la toile.

Organisée avec l'association ART 2030, c'est la plus importante installation artistique à Central Park depuis "The Gates" des artistes Christo et Jeanne-Claude, qui avaient placé, en 2005, 7.500 portes colorées sur 37 km au sein du parc.

Jeppe Hein a indiqué à l'AFP que plusieurs initiatives similaires étaient actuellement en cours dans plusieurs pays. Il avait déjà réalisé le même projet, à échelle réduite, au siège des Nations unies, à New York, il y a quelques jours.

L'artiste basé à Berlin prévoit aussi de faire voyager son concept et dit travailler notamment à une installation au Groenland.

Le but, "réaliser une oeuvre d'art collective, pour comprendre que nous respirons le même air", et que "nous devons protéger ça", a-t-il expliqué. "Nous devons nous rappeler que nous sommes tous connectés."

A l'issue de cet atelier géant, des morceaux de la toile seront donnés à des écoles de New York, a indiqué Jeppe Hein.