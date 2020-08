À Dubaï, de nombreuses personnes commandent des blocs de glace… pour rafraîchir leur piscine (vidéo)

À Dubaï, il est commun de commander des blocs de glace pour refroidir sa piscine lorsque les températures sont élevées. Cette année, avec la pandémie de coronavirus, la demande a augmenté.

"La demande de glace, en particulier pour des solutions de refroidissement pour les piscines, commence à partir du mois d'avril. La demande est élevée cette année car les gens ne sortent pas à l'extérieur à cause de la pandémie", explique Jerin, responsable des ventes à Gulf Ice Factory et Modern Ice Factory, alors qu'il est en pleine livraison.

Les blocs de glace, livrés dans des sacs en plastique, sont déposés dans la piscine. "La température dont les clients ont besoin sera (un refroidissement) de cinq à dix degrés, certains demandent de la réduire de 38 à 30 (degrés), d'autres demandent de la faire passer de 30 à 25 (degrés), de sorte que le nombre de blocs ce jour-là dépend de la température du jour en question."

"Parfait pour profiter des week-ends entre amis"

Une solution qui n'est pas vraiment écologique… mais qui plaît aux clients. "En ajoutant des glaçons dans la piscine, selon la quantité qu'on y met, on peut vraiment réduire la température, et ça dure un certain temps, confie Costantino, un Italien résident à Dubaï. C'est parfait pour profiter des week-ends entre amis, pendant cette période étrange."