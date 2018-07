A Hébron, le théâtre comme "arme pacifique"

(Belga) Créer des espaces sécurisés pour que les enfants puissent s'exprimer librement, tel est l'objectif premier du Yes Theatre d'Hébron, ont avancé ses représentants lundi lors d'une visite du ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Rudy Demotte en son sein. Forte d'un partenariat avec les Royales Marionnettes, la compagnie se rendra en Belgique, à Tournai, dans le cadre du Festival Découvertes Images et Marionnettes.

Les cibles numéro un de cette ONG palestinienne sont les enfants. "Il faut investir dans la prochaine génération, car ils seront les leaders de demain", affirme un représentant de la compagnie. "Nous ne voulons pas nous victimiser, mais montrer ce que nous savons faire", poursuit-il. En ciblant les enfants et leurs encadrants - parents, enseignants -, le Yes Theatre a pour but de construire des ponts par la culture. Une approche soutenue par M. Demotte, qui rappelle l'aspect politique du théâtre, à l'image des auteurs Kafka ou encore Ionesco. "C'est une arme pacifique", estime-t-il. Pour le Yes Theatre, l'importance est de libérer les enfants des conflits par leur créativité. "Il faut les pousser à parler des choses positives de leur vie", appuie encore l'ONG, rappelant l'importance "d'apprendre aux enfants à rêver". Forte d'un partenariat avec les Royales Marionnettes, la compagnie palestinienne se rendra à Tournai à la fin septembre dans le cadre du Festival Découvertes Images et Marionnettes. (Belga)