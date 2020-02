A l'ONU, le roi des Belges exhorte le monde à mieux protéger les enfants

Le roi Philippe a exhorté mercredi les Etats du monde à mieux protéger les enfants dans les situations de conflit, lors de la première intervention d'un souverain belge jamais réalisée devant le Conseil de sécurité des Nations unies.

"Aujourd'hui, un enfant sur cinq dans le monde subit l'impact négatif d'un conflit armé", a-t-il déclaré.

Ce chiffre "représente des cas concrets de filles et de garçons fuyant des combats, mutilés, exploités, tués, victimes de violences sexuelles ou recrutés par des groupes armés", a souligné le roi, présent à l'ONU avec son épouse, la reine Mathilde, présidente d'honneur d'Unicef-Belgique (agence de l'ONU pour l'enfance).

En évoquant "des millions de jeunes vies blessées dans leur corps et dans leur esprit", le souverain a martelé que "trop souvent, le sort des enfants reste négligé". "Leurs voix, leurs droits, leurs besoins ne sont guère pris en compte. Nous devons faire beaucoup mieux. Il en va de l'avenir des sociétés affectées par des hostilités", a-t-il dit.

Un roi belge s'est déjà exprimé à l'ONU dans le passé mais uniquement devant l'Assemblée générale de l'ONU. Au Conseil de sécurité - présidé en février par la Belgique -, il est extrêmement rare qu'un souverain prenne la parole.

Lors de la réunion, le Conseil de sécurité a approuvé à l'unanimité une déclaration condamnant "fermement toutes les violations du droit international" liées aux enfants, notamment l'enrôlement et l'utilisation d'enfants par des parties à un conflit armé, les meurtres, les viols, les enlèvements, les attaques contre des écoles ou des hôpitaux.

L'ONU "exige de toutes les parties concernées qu’elles mettent fin immédiatement à ces pratiques et prennent des mesures spéciales pour protéger les enfants", souligne aussi cette déclaration.

Au début de la session du Conseil, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a affirmé que, représentant "les plus vulnérables", "les enfants ne devraient jamais être mêlés à des conflits". Aujourd'hui, "250 millions d'enfants vivent dans des pays affectés par un conflit", et "12.000 (d'entre eux) ont été tués en 2018", soit le chiffre le plus élevé depuis 1996, a-t-il dénoncé.

Juste avant la session du Conseil, Antonio Guterres a été interrogé par une petite fille de 8 ans, Eloise, pour le compte du média belge RTBF, pour savoir pourquoi il y avait encore en 2020 des enfants-soldats. "On fait de notre mieux pour que cela cesse", lui a répondu le chef de l'ONU.