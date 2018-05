À l'origine du scandale qui a frappé Facebook, la société Cambridge Analytica cesse ses activités

La société britannique Cambridge Analytica (CA), au coeur d'un scandale sur les données d'utilisateurs de Facebook, a annoncé mercredi avoir entamé une procédure d'insolvabilité et cessé "immédiatement toutes ses opérations".



Cambridge Analytica et sa société mère SCL ont entamé mercredi "une procédure d'insolvabilité au Royaume-Uni", selon un communiqué de l'entreprise publié sur son site internet.



"La compagnie cesse immédiatement toutes ses opérations", a-t-elle ajouté. Un administrateur indépendant a été désigné.



"Il a été établi qu'il n'est plus viable de continuer à opérer cette activité", a-t-elle indiqué.



"Une procédure de faillite sera bientôt ouverte" aux Etats-Unis également, selon la même source.



CA est accusée d'avoir collecté et exploité sans leur consentement les données personnelles de 90 millions d'utilisateurs de Facebook. La société britannique avait ensuite travaillé pour la campagne du candidat républicain à la présidentielle américaine de 2016, Donald Trump.



"Au cours des derniers mois, Cambridge Analytica a fait l'objet de nombreuses accusations infondées et, malgré les efforts de l'entreprise pour rectifier les faits, elle a été calomniée pour des activités qui non seulement sont légales, mais aussi largement acceptées comme faisant partie intégrante de la publicité en ligne".



"Le siège mené par la couverture médiatique a éloigné presque tous les clients et fournisseurs" de CA, a-t-elle également déploré.