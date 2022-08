À la recherche d'un magasin, une femme de 78 ans roule en voiture jusqu'au 2e étage d'un centre commercial

Le 18 août, une femme de 78 ans a essayé de trouver un magasin précis dans le centre commercial South Shore Plaza de Braintree, dans le Massachusetts, à environ 20 km au sud de Boston. Quelqu'un lui a dit qu'il se trouvait à l'intérieur du mall, alors elle a conduit sa voiture jusqu'au deuxième étage.



La femme a franchi des portes automatiques et en empruntant une passerelle pour piétons, qui reliait le parking au deuxième étage du centre commercial.



Si vous vous demandez comment elle a pu franchir les portes automatiques, il y a une bonne raison...



Cela a été possible "en raison d'un accident récent", expliquent les autorités locales. "L'une des bornes de sécurité manquait à l'avant de l'entrée. Le remplacement de la borne était déjà prévu par la direction du centre commercial et sera effectué dès que possible."



Une fois à l'intérieur du centre commercial, la femme a tourné à gauche dans une aile, parcourant près de 60 mètres dans le couloir central du mall. Elle s'est arrêtée juste devant une boutique, à environ quatre magasins au sud de l'endroit où elle est entrée et a tourné à gauche.



Janet, cliente du mall, affirme avoir parlé avec la conductrice. Cette dernière lui aurait demandé: "Savez-vous comment sortir d'ici ?".



Elle lui aurait répondu : "Restez ici. Je vais chercher quelqu'un." Mais la femme a continué à avancer. "C'est une bénédiction que personne n'ait été blessé", estime Janet.





Lorsque les policiers locaux ont confronté la femme, ils l'ont décrite comme "confuse" dans leur déclaration préliminaire. Plus tard, ils l'ont décrite comme "âgée". Ils ont également confirmé que la femme avait parlé avec un clinicien de santé mentale sur les lieux avant d'être emmenée à l'hôpital pour des évaluations supplémentaires.





Heureusement, aucune blessure n'a été signalée et le Registre des véhicules à moteur a suspendu le permis de la femme. Aucune accusation n'a encore été portée.





Bien que les responsables du registre des véhicules à moteur aient confirmé qu'ils allaient suspendre le permis de la femme, sa sœur a ajouté que la famille s'assurerait "qu'elle ne conduise plus".