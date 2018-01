A la suite du tollé, Mark Wahlberg va verser 1,5 million à un fonds de défense des femmes

(Belga) A la suite du tollé au sujet de la différence de rémunération de Michelle Williams et Mark Wahlberg pour les journées supplémentaires de tournage du film "Tout l'argent du monde" de Ridley Scott, l'acteur américain a annoncé samedi qu'il allait faire parvenir la compensation touchée à un fonds œuvrant à la défense des droits des femmes victimes de harcèlement sexuel.

L'acteur de 46 ans a posté un bref message sur sa page officielle sur le réseau Twitter. "Au cours des derniers jours, ma rémunération de retournage pour 'Tout l'argent du monde' est devenue un important sujet de conversation. Je soutiens à 100% la lutte pour une rémunération équitable et je donne ce 1,5 million de dollars au Time's Up Legal Defense Fund au nom de Michelle Williams", y indique-t-il. Cette compensation financière avait été touchée par l'acteur pour une dizaine de jours de tournage prévus in extremis en novembre, peu avant la sortie du film, car l'équipe voulait retourner les scènes dans lesquelles apparaissait l'acteur Kevin Spacey. Ce dernier, visé par des accusations d'agression sexuelle et harcèlement de la part d'autres hommes, a été "effacé" du film, son rôle étant repris par Christopher Plummer. La semaine dernière, un article de USA Today a mis le feu au poudre. Le quotidien américain y affirmait avoir appris que Wahlberg avait touché 1,5 million de dollars pour ces journées de tournage supplémentaires, tandis que l'actrice Michelle Williams, star féminine de la production, n'avait touché que moins de 1.000 dollars pour ces mêmes journées. Une nouvelle qui avait fait tache, sur fond de déballage étalant les inégalités subies par les figures féminines d'Hollywood ainsi que les cas de harcèlement et intimidation sexuelle soulevés à la suite de l'"affaire Weinstein". Le Time's Up Legal Defense Fund a été créé aux Etats-Unis par le National Women's Law Center dans le même cadre, dans le but d'assister légalement les personnes ayant été victimes de harcèlement sexuel, y compris les femmes d'Hollywood. (Belga)