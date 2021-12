A New York, deux adolescents s'échappent d'un incendie en s'agrippant sur un tuyau extérieur (vidéo)

Un incendie s’est déclaré au quatrième étage d’un immeuble dans l'East Village de Manhattan. A l’intérieur d’un appartement deux adolescents étaient pris au piège. Pour sauver leur vie, ils n’ont pas eu d'autres solutions que d'entreprendre une descente périlleuse en se laissant glisser sur un tuyau extérieur.

Sur une vidéo de NBC New York, on voit une jeune fille de 18 ans et un garçon de 13 ans qui sortent par la fenêtre. Leur habitation est remplie de flammes. Ils ont réussi à agripper un tuyau à des dizaines de mettre au-dessus du sol.

Après avoir retrouvé la terre ferme, la NBC rapporte que les deux adolescents ont été soignés pour des légères brûlures et inhalation de fumée. Ils devraient se rétablir très vite.

"La cause de cet incendie fait actuellement l’objet d’une enquête par les commissaires des incendies du FDNY", a déclaré le chef adjoint du FDNY, Michael Ajello, sur Instagram. Dans cette tragédie, un homme de 32 ans a perdu la vie.