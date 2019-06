A Omaha, une cérémonie aux couleurs amérindiennes

(Belga) Plumes d'aigles, danses de guérison et encens: plusieurs dizaines d'Amérindiens ont rendu mercredi hommage, sur la plage d'Omaha Beach, en Normandie, à leurs ancêtres qui ont débarqué le 6 juin 1944.

"Je suis touché de voir tant de drapeaux de tribus différentes et de bâtons de plumes d'aigles rassemblés ici. Le tambour dans le vent sur la plage rappelle les battements de coeur de la Terre Mère", a déclaré Charles Norman Shay, bientôt 95 ans, qui débarqua le 6 juin comme infirmier. Plusieurs centaines de personnes, dont le directeur de la National security agency (NSA), ont assisté à cet hommage à Saint-Laurent-sur-mer. "J'ai été un des 175 Amérindiens sur Omaha la sanglante. A la mi-journée, ma compagnie était quasi anéantie", a poursuivi M. Shay. La cérémonie a eu lieu autour d'une tortue en granit, symbole de sagesse, inaugurée en 2017, pour "attirer l'attention sur les sacrifices nombreux et tus d'une multitude d'Amérindiens au nom de la liberté", a rappelé M. Shay qui n'avait pas le droit de vote dans son État en 1944. Près de 500 des 132.700 hommes qui débarquèrent sur les plages de Normandie le 6 juin 1944 étaient Amérindiens, a rappelé M. Shay, cravate multicolore autour du cou et médailles sur le coeur. 24 furent tués ce jour-là et le lendemain. Environ 3.000 soldats alliés ont perdu la vie le 6 juin. (Belga)