À Paris, lors du match contre la France, les joueurs turcs font un salut militaire polémique (photos)

L'offensive turque contre les Kurdes, que Donald Trump demande désormais d'arrêter (même s'il a ordonné le départ des 1000 soldats américains de la zone) s'invite sur le terrain sportif. Une image a marqué les esprits hier lors du match de qualifications pour l'Euro 2020 opposant la France à la Turquie (1-1). Les joueurs turcs ont célébré leur but d'un salut militaire polémique. Main droite tendue posés sur le front, une marque de soutien aux soldats engagés dans l'attaque contre les Kurdes à la frontière turco-syrienne. Les footballeurs turcs avaient déjà fait ce geste contre l'Albanie il y a 3 jours. Ce salut militaire, qu'ont également adressé les supporters turcs présents en nombre au stade de France a vivement été critiqué par la communauté internationale.

Et qu'en pensaient les supporters turcs dans les gradins. "On est derrière notre pays, peu importe les circonstances, on s'en fout, on est derrière notre pays jusqu'au bout. On est d'accord à 100% pour soutenir notre pays et nos militaires", a dit l'un d'eux au journaliste Gautier Delhon Bugard. Celui-ci lui a demandé s'il comprenait qu'on mélange le sport avec la géopolitique. "À la base, je ne suis pas pour, mais c'est le meilleur moyen de faire passer le message", a répondu le supporter. "Aujourd'hui on est là pour le foot, inutile de parler politique, ce qui se passe dans notre pays, ça reste dans notre pays. Le salut militaire est un soutien pour l'armée turque, c'est tout", a renchéri un autre supporter.



